Trasporte diario

¿Y si va a pasar otra combi? Esa es mi pregunta de todos los días en la parada de ese transporte público, ya sea que esté por el Mercado Primero de Mayo o por la Iglesia de San Francisco.

A raíz de la pandemia el transporte público se vio afectado, aunque las unidades de la ruta amarilla que van a las colonias de Campestre, San Judas, Colinas y Bosques del Peñar a mi parecer nunca han sido suficientes o equitativas en cuanto a cuántas salen para cada zona de la ciudad o a cada cuánto salen de la base en el centro.

Por la pandemia del Covid cuando se decretó el confinamiento los negocios cerraron temprano y aunque ahora ya hay más apertura para el comercio establecido, aunque todavía hay gente trabajando en el centro me ha tocado que especialmente la combi de Bosques sale prácticamente cada hora, o de plano después de las 7 pm los choferes de esa ruta prefieren salir a Colinas o Campestre que a Bosques, cuando aún habemos quienes a esa hora necesitamos regresar a nuestras casas.

Especialmente esta semana pregunté a un chofer de la ruta amarilla que iba para Campestre, si aún salía una combi para Bosques, eran las 7:22pm, y me dijo no, para allá ya no sale ninguna; tome otra que la lleve a donde pase otra combi que la deje más cerca. Me sorprendí porque que siendo relativamente temprano ya no había ninguna camioneta que cubriera la ruta hacia mi rumbo.

Aun así esperé 10 minutos más, periodo en el que pasaron 2 combis para Colinas y una para Campestre y afortunadamente sí paso la de Bosques, tuve mucha suerte para poder alcanzar el último trasporte a mi casa, pues es muy rara la vez que a las 8 de la noche o 8:15 pase otra combi, al menos para bosques.

He escuchado entre los choferes y los checadores del centro que ya no quieren ir para Bosques, prefieren mil veces irse a colinas que tomar esa ruta, y he visto que hay 2 o 3 para Campestre y Colinas y ninguna que salga para San Judas o Bosques, he pasado más de 45 minutos esperando, incluso una vez estuve poco más de una hora esperando mi trasporte y al final traté de convencer a algún chofer que a varios de los que estamos esperando esa ruta nos llevara a nuestro destino porque cuando no se logra eso hay que gastar más para tomar un taxi que nos lleve, pues las rutas a las que les corresponde ir para allá muchas veces quitan su letrero y se van a sus casas.

Desde este medio le hago una petición a los concesionarios, a los responsables del trasporte local en Pachuca, especialmente a los de la Ruta Amarilla y Ramales, que, por favor, pidan que sea el mismo el número de unidades que salen para cada colonia y que no tarden tanto, especialmente para Bosques. Recuerdo que anteriormente decían que el tiempo entre una y otra combi era de 6 minutos, pero entiendo que por la pandemia tarden un poco más, pero mínimo que la espera no sea de más de 20 minutos, las noches que se vienen son cada vez más frías y hay personas adultas mayores que esperan su trasporte y por más abrigo que se lleve, el frío de Pachuca es muy fuerte.

También pido que se ponga especial atención a los choferes que atienden estas rutas, pues muchas veces ya no salen y se van, dejando espacios entre una y otra o se niegan a salir a ciertas rutas.

Sigamos cuidándonos como hasta ahora, pues el gobierno federal ha dado nuevamente el semáforo para 2 semanas más en las que seguiremos en verde, usen el cubrebocas en todo momento, en la calle y el trasporte, el gel antibacterial y la sana distancia en todo momento, vamos bien pero esto aún no acaba. Hasta la próxima semana.

