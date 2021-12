Tu Imagen Habla

¡Haz que tu imagen hable!

Estamos en el último mes del año y es una gran oportunidad para posicionarnos con una imagen asertiva dentro de nuestro círculo social, familiar y laboral. ¿Cómo lograrlo? Es muy simple: ¡Con lo que tienes en tu clóset y con tu mejor cara!, el truco es saber cómo y cuándo utilizar las prendas, sin necesidad de gastar demás y con una buena actitud tienes el paquete completo.

No dudo que más de uno esté leyendo esta columna sabiendo que durante algunos meses de este año, se sintieron perdidos o inclusive estancados con su arreglo personal debido a la contingencia sanitaria y cayeron en una zona de confort, la cual invita a vestir de manera más cómoda, debido a que no se sale de casa, las reuniones laborales y/o sociales son a través de alguna aplicación digital y se asume que no es necesario arreglarse.

Pero déjenme decirles que la mejor inversión que pueden hacer es en ustedes, créanme, es un tema de autoestima y el verse bien los hará sentirse diferentes.

Por ello esta semana semana les digo cómo recuperar su estilo con unos sencillos tips:

Encuentra tiempo para aplicar alguna mascarilla, crema o exfoliante de tu elección, ¡se vale consentirse!.

El aseo diario es de suma importancia, nada como lucir pulcro y renovado.

Usa un perfume o loción, te hará sentir fresco.

Identifica tus prendas favoritas y aunque salgas poco de casa ¡no importa, úsalas!.

Abandona tu zona de confort y opta por un cambio de look, por usar aquella prenda que tienes guardada en el clóset o por combinar esos colores que antes no te hubieras animado.

Arréglate como si fueras a ver a tus amigos o si asistieras a cierta reunión en particular.

Adapta tus prendas a las tendencias y aprovecha para utilizar: chalecos, botines, guantes, mascadas entre otros.

Opta por dejar atrás ese calzado excesivamente cómodo, por uno que valga la pena y haga resaltar tu atuendo.

Podrán decir: ¿Pero quién me va a ver? Con que te veas tu al espejo y te guste, basta y sobra. ¿Te animaste a recuperar tu estilo? Porque recuerda que... “Tu imagen habla”.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

