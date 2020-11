¿Existe un protocolo para los intercambios?

Se acerca la época navideña y con ello los intercambios previos entre: amigos y colaboradores de trabajo y no existe una ley universal que dicte de manera precisa lo que se vale o no, pero si existen recomendaciones que los ayudarán a sobrevivir en el proceso, debido a que en la mayoría de las ocasiones no conocemos tanto a la persona sobre todo si son compañeros de trabajo.

¿Cuáles son? A continuación las menciono…

Identificar el perfil de la persona a quien le voy a regalar: es hombre, es mujer, su edad e indagar un poco de lo que vemos cotidianamente: colores que usa, preferencias entre otros.

En un ámbito laboral será de gran ayuda estipular el costo y el tipo de regalo para no entrar en conflicto.

Si se estipula precio, cuidar no exceder el monto o en su caso quedar bajos, claro que podrá existir una diferencia pero traten que no sea mucha.

Sin importar el tipo de intercambio, deben de evitar a toda costa reciclar presentes pasados que tengan en su casa y no hayan usado, mejor conocido como el famoso: “roperazo”.

El regalo deberá de estar envuelto y con una tarjeta de quien lo regala.

Un buen gesto es abrir inmediatamente el presente cuando lo entregan y agradecerlo, les haya gustado o no. Recuerden que el rostro habla y por lo cual comunica reacciones, así que eviten emitir gestos de desagrado.

Algunos de los regalos más prácticos y que no pasan de moda sin importar el género son las pijamas las cuales procuren que únicamente sea en un ambiente de amigos puesto que es un prenda más íntima.

Para los compañeros de trabajo pueden optar por: unas pantuflas, una bufanda, un suéter, algo relacionado a los postres como: chocolates, caramelos, buñuelos etc., ¡Muy difícilmente nos podremos resistir!.

¿Y tú ya tienes listos tus regalos? Por que recuerda que… “Tu imagen habla”.

