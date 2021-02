Tu Imagen Habla

¿Buena o mala percepción?

La percepción a lo largo del tiempo ha fungido como el fundamento básico de la imagen. Cada día su valor agregado aumenta tanto en el ámbito; personal, familiar, social y por supuesto en el laboral.

Contar con una percepción asertiva les ayudará a alcanzar objetivos de manera más eficiente, ¿A qué hago referencia con esto? El tener un aspecto sano, pulcro y dar una buena imagen les dará un “extra”, no en vano dicen que: “la primera impresión es la que cuenta”, y como consecuencia podemos emitir un juicio de valor, saber si la persona de primera instancia te cayó o no bien, puedes valorar si cuenta con las aptitudes necesarias para ofertarle el trabajo o si es una persona en la cual se puede confiar o no.

Por ejemplo: a nivel laboral la mayoría de empresas o instituciones solicitan una fotografía en el currículum, a reserva de profundizar sobre su experiencia quieren saber como luce la persona ¿se ve bien o no? Y posteriormente concretar una entrevista en vivo para saber si lo que ellos pensaron sobre el postulante les hace sentido con quien es y de esta forma si logra cumplir sus expectativas.

Y aunque muchas personas puedan decir que no les importa lo que piensen de ellos, déjenme decirles algo: ¡debe de empezar a importarles! Y es importante mencionar que este enfoque de percepción en el cual estoy profundizando va de la mano con la reputación, ¿quién soy?, ¿cómo me relaciono con los demás? Es más fácil mantener una reputación que reconstruirla, es más sensato hablar de una persona por su honorabilidad que por su irresponsabilidad.

¿Cómo saber si tengo una buena percepción? Muy sencillo, generalmente te considerarán para responsabilidades especificas y podrán realizar recomendaciones de ti.

¿Cómo obtenerla? siendo accesible, responsable, carismático y seguro de ti mismo.

Recuerda que para alcanzar objetivos y posicionarte dentro de tu círculo tienes que ser coherente con la persona que eres y tus acciones, ¿eres honesto? Demuéstralo, ¿te gusta la formalidad? Llega puntual a la cita o compromiso que tengas, simplemente sé la persona de la cual puedan hablar bien durante tu ausencia, de esa manera sabrás que estás haciendo lo correcto, porque recuerda que…”Tu imagen habla”.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.