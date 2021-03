¿Existe una imagen idónea?

A pesar de que hay diferentes estándares y/o estereotipos los cuales han cambiado a lo largo del tiempo y que durante décadas han manejado los medios de comunicación, se debe de tener presente que no existe una imagen perfecta, simplemente hay diferentes elementos y características a considerar e identificar, mismas que ayudarán a procurar el tener una relación asertiva con nuestra imagen personal.

La ropa no existe para esconder defectos o partes de nuestro cuerpo que no nos gustan, en la mayoría de las ocasiones se adquieren prendas bajo ese objetivo. Sepan que la ropa tiene que ser nuestro mejor aliado con la finalidad de brindar comodidad, ¿Cómo lograrlo? Conociendo tu cuerpo, simplemente la ropa no te viste a ti, tú vistes a la ropa.

No hay estándares perfectos, no hay reglas universales las cuales dicten qué deben de usar las mujeres altas o bajas, delgadas o robustas, sólo aprendan a jugar con las tallas, los colores y los cortes. Las siguientes recomendaciones les podrán ayudar para comenzar:

Adquirir un espejo de cuerpo completo.

Saber perfectamente tu talla y esto no va ligado a un número, mientras sea la adecuada la prenda se verá bien.

Olvidar los complejos, es más sensato aceptar lo que se tiene y aprovecharlo.

No hay looks para momentos específicos, en muchas ocasiones me preguntan: ¿qué me pongo si soy mamá?, ¿qué me pongo si voy de viaje?, no hay vestimenta predeterminada, todo dependerá del tiempo que inviertas en tu arreglo y de lo que te gusta.

Buscar funcionalidad en el guardarropa, sé innovador, las combinaciones dependerán de cuánto quieras experimentar en crear diferentes outfits.

Es innecesario guardar lo que no te queda y tiene meses, inclusive años que no usas.

Si lo piensas, únicamente tienes que respetar tu esencia y quien eres, ¿Y cómo es tu relación? Porque recuerda que… “Tu imagen habla”.

