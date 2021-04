¿Sabes qué comunica tu cuerpo?

Esta semana quiero enfocarme en la imagen no verbal, quien es la encargada de dar a conocer la manera en la cual nos comunicamos sin necesidad de utilizar la palabra oral. ¿Cómo? A través de nuestros ademanes, la forma de caminar, de sentarse, con gestos entre otros.

¿Cuántas veces nos ha dado desconfianza una persona por el simple hecho de no mirarnos a los ojos cuando le hablamos? Este elemento en particular esta ligado directamente con personas que mienten, no me refiero a que es una verdad absoluta, pero así lo señalan diversos estudios, debido a que en la mayoría de las circunstancias es así.

Aprender a ser conscientes de nuestra comunicación no verbal, nos permitirá no solo comunicar de manera asertiva, también tendremos la capacidad de poder leer a las personas a nuestro alrededor.

En lo que se refiere el lenguaje corporal podemos encontrar los siguientes ejemplos:

Caminar encorvado significa desanimo.

Hablar con las palmas hacia arriba transmite honestidad.

Señalar con el dedo es un ademan acusativo.

Sentarse y recargarse en la silla hacia atrás comunica desinterés.

Estar sentado e inclinarse hacia enfrente durante una conversación y/o entrevista señala interés.

Durante una conversación mirar hacia arriba y hacia un lado significa estar recordando.

La mano en los bolsillos genera desconfianza, algo se quiere esconder.

Sonreír transmite empatía y siempre tiene que ir ligada de acuerdo a la situación para no usarla en un momento inadecuado y cambiar el significado a uno de soberbia o burla.

La lista de ademanes y su interpretación es infinita y en muchas ocasiones depende de la cultura, lo importante es ser coherentes entre nuestro mensaje y cómo lo estamos transmitiendo.

¿Y tú qué estás comunicando? Por que recuerda que… “Tu imagen habla”.

