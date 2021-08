Tu Imagen Habla

Hablemos de imagen…

Esta columna comenzó en abril del 2020 y esta semana me notificaron la fortuna de pertenecer a los tres columnistas más leídos, por lo cual les quiero dar las gracias a los lectores y darle la bienvenida a quienes me están leyendo por primera vez. Por ello quiero aprovechar y retomar el tema: ¿Qué es la imagen?.

Para quienes no me conocen soy Fernanda Díaz y soy Consultora en Imagen Pública, especialista en imagen física y protocolo. Para dar inicio quiero preguntarles: ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase: “la primera impresión es la que cuenta”?, me atrevería a decir que prácticamente todos.

Esto se debe a que la imagen es PERCEPCIÓN, tan sencillo como eso y la IMAGEN HABLA POR SÍ SOLA en cada momento; nosotros nos estamos vendiendo de manera constante en los diferentes ámbitos: laboral, social e incluso personal ya que solo nos toma 3 segundos generar un juicio de valor sobre otra persona en relación a su aspecto.

Nuestra apariencia comunica de manera constante y buscamos que sea de una forma asertiva. Muchos se podrán cuestionar si esto es únicamente para figuras públicas y la respuesta es: ¡NO! Esto aplica de igual forma y con el mismo potencial para mujeres y hombres, adolescentes, adultos mayores, amas de casa, vendedores, escritores, contadores, diseñadores gráficos ¡y podría seguir! Vamos, para cualquier profesión o vocación.

Difícilmente alguien podrá decir que NO le gusta verse o sentirse bien, quizás alguno dirá: “me da igual lo que opinen de mi”, la realidad es que es un tema de autoestima debido a que cuando nos sentimos bien seremos capaces de transmitir un buen mensaje con nuestra pareja, con hijos y/o familiares, con compañeros de trabajo o simplemente con las personas que nos cruzamos en la calle.

¿Cómo lograrlo? Con la ayuda de un especialista quien será el encargado de realizar un plan integral enfocado a tus objetivos, a tus actividades y sobre todo que sea capaz de generar coherencia con la manera en la que te sientes y lo que deseas proyectar.

Recuerda que la importancia radica en lograr una buena imagen, así será más fácil poder lograr confianza y posicionarte en la manera en la cual siempre te has visualizado, ¿Listo para hacer un cambio? Porque recuerda que… “Tu imagen habla”.

