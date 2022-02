Un 14 de febrero que ya sucedió…

Todos esperan esta fecha para decirse cuanto se aman. Entre parejas, familias, amigos, etc… porqué somos personas de fechas y no de momentos reales, del día a día.

Bien, la fecha se hizo comercial, como cualquier otra festividad, pero ¿qué hay más allá? Supongo que el amor no es un asunto de flores y detalles materiales.

El amor nace de la aceptación de uno mismo, de ahí parte del respeto a tu entorno, el amor se distingue por la constancia al amar, no es un sentimiento, es una decisión, porque tu lo elijes, muchos persiguen el amor, donde no esta, no puedes esperar que un manzano de peras.

Por ello, insisto, no se ama por momentos, se ama porque sabes que no eres perfecto y que los demás tampoco lo son, porque sabes que el amor es aceptación.

No se puede idealizar al amor, porque eso es puro enamoramiento, al principio, todos empezamos así, enamorados del amor y cuando nos mostramos tal cual somos, pocos se quedan, pocos aceptan, incluso uno mismo decide mejor irse, eso no es amor.

El amor es construir bases solidas a partir de ese enamoramiento, esa es la gran oportunidad para lograr amar.

Mencioné que tú lo elijes, así que, en esa decisión de entregar el corazón, deberías fijarte bien, para que después no culpes al otro, de lo tú y solamente tu elegiste.

El amor no se elije desde la necesidad de la soledad, se elije a partir de que tú estés bien, es como cuando vas a comer y ya sientes hambre, pides cantidad de platillos y en tres bocados, ya se quito el hambre, así son las malas decisiones en el amor.

El verdadero amor es saber que cuando hay malos momentos, no eres enemigo uno del otro y que ambos juegan del mismo lado, no es la perfección de cada uno, ni de cada momento, es realmente como una meta trazada en la que debes seguir enfocado, con cariño, con inteligencia, con apertura, pero sobre todo con fe en que lo mejor en situaciones de dificultad está por venir.

Solamente cuando te pones en los zapatos del otro, y aún así decides quedarte y permanecer a su lado, es cuando encuentras la mejor versión de ti.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

