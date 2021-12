Un Hidalgo Agrícola – III

La principal actividad productiva en los núcleos agrarios es la agricultura, la cual se practica en todo el territorio nacional pero sólo en el 93% del total de los núcleos agrarios (en 83% de los núcleos agrarios esta actividad es realizada por la mayoría de los miembros).

Predomina la agricultura de temporal y la producción de granos básicos, principalmente maíz y frijol. Aunque también amplias extensiones de cultivo de café, caña de azucar se encuentran en propiedad social.

En 4 de cada 5 núcleos agrarios que realizan actividades agrícolas, se ocupa en las mismas la mayoría de los productores.

En 27 entidades federativas al 90% o más de los núcleos agrarios realizan actividades agrícolas y solo en 6 estados la presencia de estas actividades representa menos del 70%. Entre los que tienen menos presencia de agricultura se encuentran Tabasco, Sonora, Baja California y Baja California Sur, entidades en donde las actividades pesqueras o ganaders son importantes; otras como Chihuahua con abundantes recursos forestales.

El Estado de Hidalgo cuenta con una superficie de 2,098,720 hectáreas, dividida políticamente en 84 municipios. De toda la superficie estatal, 912,550 hectáreas (43.5%) están destinadas a la propiedad ejidal y comunal. La mayoría de la superficie ejidal se concentra en las regiones de Huejutla, Zimapán, Apan y Tula de Allende (de mayor a menor).

En algunas regiones, la concentración ejidal es sumamente grande, como es el caso de la región de la Huasteca (Huejutla y los municipios alrededor), donde casi la totalidad del territorio (91.3%) se mantiene bajo el régimen de propiedad social, con el mayor número de ejidos y comunidades agrarias (231) que representan más del 20% del total estatal.

La entidad cuenta con 912,550 hectáreas de propiedad social y 132,606 ejidatarios y comuneros, siendo la dotación estatal promedio de 6.9 hectáreas por ejidatario.

El caso de Hidalgo, es un caso único. En nuestro estado, el 96% de los núcleos agrarios se dedican a la agricultura. Es una actividad sumamente importante para el desarrollo rural y social del estado.

Esto puede traer grandes áreas de oportunidad de inversión y desarrollo agrícola en los ejidos, y por consecuente en el estado.

Las grandes áreas de oportunidad dentro del estado, las podemos encontrar en: 1) figuras asociativas entre ejidatarios, empresarios, emprendedores e inversionistas, 2) definición de vocaciones regionales, 3) transformación tecnológica, 3) capacitación continua, 4) conectividad, 5) logística y mejora de vialidades

El hecho de que muchos agricultores del campo hidalguense no sean profesionales en este ramo presenta un enorme obstáculo ya que están aislados de las fuentes de tecnología y se encuentran solo usando métodos empíricos transmitidos de generación en generación, dando como resultado conocimiento limitados y la agricultura para que empiece a formar parte del desarrollo económico requiere una actualización constante para desarrollarse, pero hoy en día no hay programas efectivos para lograrlo. Por el lado de la oferta educativa, los institutos de investigación y las univerisdades no tienen programas establecidos para la transferencia de tecnología; por consiguiente, las instituciones no están todas conectadas entre si.

En el contexto de la producción agrícola hidalguense, misma que se caracteriza por una baja productividad en general (a excepción del maíz en algunas zonas del valle del mezquital, y de la cebada en el valle de Apan) y por una marcada reducción de la población agrícola, es imprescindible desarrollar programas que respondan de manera adecuada a las dos diferentes metas de reducción de la pobreza y aumento de productividad y competividad con ello impactando directamente en el desarrollo económico y por consiguiente el impacto directo en las finanzas públicas. Si el objetivo es desarrollar el campo hidalguense y por consiguiente reducir la pobreza rural, los programas deben dirigirse a los agricultores de bajo potencial productivo.

Los problemas que plantea la agricultura hidalguense se complican aún más por el hecho de que, si bien las empresas agricultoras ya industrializadas son responsables de una mayor proporción de la producción, los agricultores medianos, pequeños, controlan la mayor parte de los recursos naturales, sobre todo en materia de suelo y biodiversidad. La ordenación de esos recursos para la sustentabilidad de la producción de alimentos básicos en el largo plazo es importante y debe ser una prioridad.

