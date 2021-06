Un buen creador de contenido deportivo

Bienvenidos mis queridos lectores a un número más de esta su columna de confianza. Durante la última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa 2020 me di cuenta que una serie de canales deportivos de YouTube transmitieron en directo mientras se desarrollaban los partidos y lo que más me sorprendió es la buena cantidad de audiencia que tuvieron.

¿Qué es lo que nos hace querer ver a uno o varios sujetos reaccionar sobre el partido que estamos viendo? Para mí es claro, estas personas satisfacen nuestro sentido de comunidad.

No sé si ustedes lo han notado, pero desde que empezó este calvario pandémico murió uno de los rituales más bonitos del mundo, el de ver el futbol con tus amigos. Nada se comparaba con sentarse todos frente a un televisor al calor de unas chelas bien heladas, o a las ganas que te daban cantar un gol mientras estabas en algún bar comiendo alitas con tus cercanos.

La pandemia paró por un tiempo la pelota, pero a su regreso se convirtió en una experiencia más personal, más de ver los partidos por amor al deporte que por la convivencia, y seamos honestos, gran porcentaje de la magia está en la convivencia.

Para mi fortuna mi papá de vez en cuando se echaba los partidos infumables conmigo, y si no los veía me preguntaba cómo había estado tal o cual jugador, en el mejor de los casos no nos cansábamos de decir lo tronco que estaba el Chicharito o el futbolista poco grácil en cuestión.

Por otro lado, muchos no tuvieron la misma suerte de tener un compañero de crimen, y seguramente han visto mucho futbol solos en su casa, por lo que, desde la segunda mitad del 2020, las comunidades deportivas han crecido de una manera increíble.

En particular me gustaría hablarles de dos que a mi gusto sí que se han esforzado por dar un calor parecido al de un abrazo de esos que le das a tu mejor amigo después de no verlo por un buen rato.

La media inglesa

La media inglesa es un canal de YouTube dedicado al futbol inglés y que paradójicamente está comandado por dos españoles: Ilie Oleart y Nacho González.

Ilie y Nacho son dos periodistas que por amor al arte fundaron este canal donde se dedican a hablar con perspectiva desenfadada, mil chistes de tío treintón y una pizquita de periodismo sobre todo lo relacionado al futbol inglés, pasando por todas las categorías y relatando las historias más descabelladas que este país ha tenido respecto a este deporte.

Son la típica pareja dispareja que lo mismo les da mandarse al carajo que sacarse un fajo de datos sobre los puntos esperados que debió sacar el Everton en la pasada temporada. Ese humor y química con la que trabajan hace que sientas que has vuelto con los amigos al bar, y sobre todo, te acerca de nuevo al calor de una buena charla sobre futbol.

Lo más destacable de su contenido son sus directos, que para estas fechas son sobre los encuentros de Inglaterra en la Euro, mientras está el partido ellos están grabando en vivo, diciendo cualquier tontería, molestando a los invitados e interactuando constantemente con sus seguidores en las distintas redes sociales.

Si te gustan las narraciones de García y Martinoli, estos chicos son para ti.

¿Será que el auge de los creadores de contenido deportivo se debe a la forma más solitaria en la que nos hemos acostumbrado a ver el futbol?

¡Hasta la próxima!

