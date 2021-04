¿Un peligro para México?

El presidente de México debe ser garante de la Constitución Política, pero actualmente es el primero en ignorarla. Andrés Manuel López Obrador continúa empeñado que sus elegidos sean finalmente candidatos a gobernadores.

Este ejercicio con Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, quienes buscan brincar del Senado a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, adelanta ya que de perder las diputaciones federales, las arrebatará.

Al proponer que el INE realice una encuesta telefónica para que la gente decida si estos sujetos deben ser candidatos, López Obrador desestima a ese instituto, contra quien lleva una campaña de odio, pero también a la Constitución.

Sobre la oferta del Presidente, 71.1 por ciento de los encuestados a nivel nacional por Massive Caller dijo que deben negarse ambas candidaturas y 79.5 por ciento respondió que debe respetarse la ley, y obviar la consulta telefónica.

Mientras que en Guerrero la negativa a entregarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio fue de 58.6 por ciento y en Michoacán Raúl Morón Orozco corrió aún peor suerte, pues 67.4 por ciento se pronunció por mantener su exclusión.

En términos de respetar la ley o hacer lo que la mayoría diga, en Guerrero 55.5 por ciento eligió la primera opción y en Michoacán 68.5 por ciento se decantó en el mismo sentido, así que estos dos mil encuestados difieren del Presidente.

Pese a tener todavía un gran número de feligreses, cómo verá el escenario electoral López Obrador que se adelanta ya a desacreditar los resultados del 6 de junio próximo, lo que advierte que los desconocerá si pierden sus candidatos.

En Hidalgo serán renovadas 30 diputaciones locales, 18 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional, así como siete federales de mayoría relativa y las plurinominales que logren entrar por la quinta circunscripción.

VOTO DE CASTIGO

Las campañas electorales no levantan en Hidalgo. Es sabido que los procesos intermedios son los que menos pasiones generan. A López Obrador le preocupa no aparecer en las boletas para arrastrar a sus candidatos como en 2018. Ante el eventual resultado adverso, se ocupa ya en desacreditar y quizá desaparecer las instituciones para llegado 2024 no reelegirse, sino perpetuarse. En tanto, el voto de los médicos públicos y privados, incluidos los hidalguenses, será contra Morena, contra el Presidente, quien negoció con Elba Esther Gordillo, pero no con la dirigencia del SNTE, vacunar antes a los profesores a cambio de su voto.

ACLARACIÓN

