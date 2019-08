Un poco de todo

En apenas 8 días, hemos sido testigos de tantas noticias, que en ocasiones no comprendemos los alcances de los hechos que en ellas se consignan, por lo que en esta ocasión, mencionaré de manera sucinta, varias de ellas, esperando me indiques cual deseas desarrolle en futuras columnas… Si no aparecen otras de mayor impacto.

Justicia o Venganza. Cuando se nos dijo que los verdaderos responsables de la estafa maestra caerían y se recuperarían más de $5,000 millones de pesos, esperábamos juicios por delitos graves, no obstante Rosario Robles ha sido acusada y vinculada a proceso por el delito de “ejercicio indebido del servicio público”.

Curioso, pues éste no es considerado grave y el juez (sobrino de Dolores Padierna), aun y cuando la ley ordena otorgarle el beneficio de la libertad bajo caución, se la negó… ¿Parte del show o simple desvío de la atención pública?

Falta Supervisión. La tecnología permite enviar mensajes, grabar videos e inclusive exponer a jóvenes alcoholizados y teniendo sexo en las calles; lamentable que el morbo haya sido mayor que el respeto a la intimidad de las personas.

No obstante y ante la falta de supervisión de las familias y la complicidad de las autoridades municipales para que operen negocios que de manera desmedida expenden bebidas alcohólicas, ya no es noticia que, en la zona metropolitana de Pachuca, se cometan crímenes y faltas administrativas casi a diario.

Se cuelga medallas. Apenas hace unas semanas, varios deportistas se quejaban del maltrato y falta de apoyo de las autoridades federales del deporte; aún y con el olvido de quienes debieron haber apoyado, rompieron el record de medallas obtenidas en juegos Panamericanos.

De inmediato Ana Gabriela Guevara “se colgó” la medalla y para fortuna de los deportistas, el Presidente Andrés Manuel ha prometido grandes apoyos… Esperemos no suceda igual que las promesas de generación de empleos, alto crecimiento económico, becas, apoyos laborales a discapacitados, etc.

Política Partidista. Hay quienes ya buscan candidaturas y al no encontrar la oportunidad en el partido que les dio fama y poder, hoy deciden buscar otras opciones, sin duda el poder es adictivo.

La pregunta de siempre será saber, si la gente tiene memoria y un cambio de color, no les daña los recuerdos.

Negocio Ofrece Descuentos. Ante las lluvias y los terribles baches que agobian a los Pachuqueños y visitantes de la capital, un negocio (AutoKar) ha ofrecido 15% de descuento en la compra y cambio de amortiguadores.

Excelente noticia para propietarios de automóviles, el detalle es que el negocio parece ser propiedad del esposo de la alcaldesa Yolanda Telleria; de ser cierto esto, sería una mofa a la ciudadanía que votó por quien hoy gobierna esta ciudad.

Por hoy me despido, esperando tus comentarios.

Hasta la próxima.