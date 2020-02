UnDíaSinNosotras

Imagina que despiertas, realizas tu rutina diaria, te arreglas y te pones esos jeens que te quedan tan bien, además hoy estás usando un labial nuevo y has decidido salir al mundo a vivir un nuevo día. Sales, te despides de tus papás, hijos, novi@ con la promesa de que volverás por la noche.

Acudes a tu escuela o trabajo y das lo mejor de tí, aunque por dentro solo piensas en llegar y tomar ese baño caliente para después acostarte a ver tu serie favorita, sí, esa que has esperado por todo un año para ver una temporada más.

Caminas a casa o a tomar el transporte público, de pronto algo pasa y HOY NO LLEGAS A CASA.

LOS DATOS DUROS

La realidad en México es cruda y aunque nos cueste admitirlo, cada día es un reto poder llegar sana y salva a casa, tienes que preparar tus llaves, gas pimienta o cualquier otra cosa con la que puedas defenderte, mandas ubicación en todos los grupos y descargas cientos de apps que permitan rastrearte “por si algo pasa”, buscas clases de defensa personal, y temes llegar a los periódicos con la fotografía de tu cuerpo desnudo, violentado, desfigurado. SÍ, ESE ES EL DÍA A DÍA de cada una de nosotras.

5, 934 hombres asesinaron a una mujer en 2019, ellos mataron a 16 niñas, jóvenes, ancianas o mujeres adultas por día, 123 por semana y 494 por mes. Nunca me cansaré de decir a través de estas líneas que, LA VIOLENCIA HACIA NOSOTRAS HA AUMENTADO, QUE NOS MATAN PORQUE QUIEREN.

A diario se expiden fichas de búsqueda, se encuentran los cadáveres, se abren las carpetas de investigación y 10 ASESINOS siguen en nuestras calles.

A NOSOTRAS

Nos matan en nuestras casas

Somos estranguladas, achuchilladas, golpeadas

A nosotras nos matan nuestros novios, esposos, familiares, amigos, exparejas

Personas que dijeron amarnos PERO TAMBIÉN desconocidos

desconocidos Nos culpan por estar solas en las calles, por tener una pareja violenta, por no ir a recoger a nuestros hijos, por estar ebrias, por vestirnos como putas

A nosotras nos exhiben en medios amarillistas

A nosotras NO NOS CREEN

A NOSOTRAS NADIE NOS CUIDA

Casos como el de Ingrid y Fátima han despertado un gran debate en torno a sus muertes, a la actuación de las instituciones correspondientes, pero más que nada, A SEGUIR CULPÁNDONOS y escupirnos en la cara porque el riesgo sigue ahí.

Porque 10 mujeres continúan siendo asesinadas, porque se ha vuelto muy fácil matarnos sin recibir condena. Nos han quitado tanto, que muchas de nosotras vivimos con miedo, con terror de ver que nuestras madres, hermanas, hijas, amigas sean las siguientes.

Pero ya no podemos seguir así, es horrible tener que vivir en un mundo que nos quiere ver muertas, que disfruta del morbo y se mofa del dolor de nuestros seres queridos. Es asqueroso el nivel de machismo que tenemos que vivir todo el tiempo, es indescriptible la molestia de encontrarnos machitos “protectores”.

#UnDíaSinNosotras

Un día para reflexionar, para luchar y para abrazarnos entre nosotras, un día en que espero que no nos maten a una más, un día en el que ninguna niña, joven o mujer adulta sea violentada fisica, emocional y sexualmente.

Un día para cambiar esta jodida realidad, un día sin una menos.

SI YA NO VUELVO (Texto encontrado en twitter)

Si yo no vuelvo, mamá, por favor no me busques, si no te contesto el celular, si tardo más de lo normal...Si pasan 1,2,3,4,5,días. Ya esta ma, BÚSCAME en alguna estrella. NO LLORES, no intentes buscarme, no quiero que me encuentren porque esa no soy yo.

Yo no soy restos irreconocibles, no soy un cuerpo descuartizado, desfigurado a golpes, no soy un culo roto o un útero hecho trizas, DÉJAME IR mamá, déjame donde me dejaron.

No quiero que me sigan escarbando, no quiero que me sigan tocando para identificarme, no quiero que sepan mi nombre. No quiero salir en las noticias, no quiero que digan que fue por mi culpa, que fue algún noviecito, por alguna foto, por andar sola en la madrugada, por todas esas justificaciones que buscan donde no hay. No quiero eso mamá, déjame ir.

Búscame cuando el viento sople fuerte, cuando sientas escalofríos y se te ponga la piel de gallina, quizá sea un abrazo mio. Búscame en el pájaro más insoportable, porque así soy yo, y así me fui, Sólo que me enjaularon.

No quiero ser una menos, no quiero que mi hija, mi madre mis amigas, primas, hermanas, vecinas, las chicas que no conozco sean una menos NO QUIERO NI UNA MENOS. Pero si yo no aparezco, si no contesto el “avísame cuando llegues” de todos los días, NO ME BUSQUEN, AHÍ ES DONDE DEJO DE SER.

Te comparto más datos duros en el siguiente enlace