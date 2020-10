Una de malagradecidos

La memoria selectiva y su desesperada insistencia de pelearse mediáticamente con los candidatos que sí tienen posibilidades de ganar han sido el distintivo del aspirante independiente a la alcaldía de Pachuca, Ricardo Crespo Arroyo.

Siempre con mal tino, inició su campaña al volante de una colectiva, con ello infringió diversos reglamentos de tránsito, puso en peligro al pasaje y en caso de haber sufrido algún accidente, habría invalidado el seguro de los viajeros.

Cosa menor para alguien acostumbrado a utilizar los cargos públicos y partidistas para beneficio particular, como el crecimiento exponencial del negocio familiar, una escuela de poca monta, que gracias al PRI estrenó instalaciones.

Y es que el ahora independiente omite en todo momento mencionar que no solo fue ardiente militante del partido tricolor, sino presidente de su Comité Directivo Estatal, desde donde atacó a su antecesor y hoy gobernador, Omar Fayad.



Su memoria selectiva le permite olvidar que fue priista, los beneficios que obtuvo desde esa posición y las acometidas emprendidas contra el entonces senador y ahora mandatario, con quien busca hoy congraciarse desesperadamente.

Así pues, Ricardo Crespo Arroyo busca el cobijo del gobierno priista o finge buscarlo, sea cual sea el escenario, resulta indicativo de la conducción de este aspirante que simula romper o rompió con el exgobernador, Francisco Olvera.

En el entendido que se le pega a los más fuertes, durante el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE), intentó fallidamente involucrar en pleito callejero al candidato de Morena que mejor lo ignoró y salió del paso.

Luego de esas manifestaciones, la candidata de Nueva Alianza, la cantante y activista Darina Márquez Uribe cerró su participación más menos con la sentencia que quien solamente pelea, no sirve a la sociedad, que eso ya cansó.

¿SUPLENTE?

Y en más de candidatos a la alcaldía de Pachuca, el suplente priista Benjamín Rico ofreció un discurso ante su dirigente nacional, “Alito” Cárdenas, que despertó a más de uno cuando dijo que sale todos los días a recorrer barrios, colonias y comunidades para poder llevar al triunfo a Sergio Baños, que lo hace por encima de intereses particulares porque es una manera de corresponder a su partido y aquel que no es agradecido, es una persona que no merece la confianza de nadie y aunque no lo dijo, hizo rememorar precisamente el caso de Ricardo Crespo.

