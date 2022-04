Vacacionando sin salir

Y pues no saldremos de la ciudad estos días, así que hay que pensar en que hacer con los bribones.

Siendo sincera, espero que no hagamos nada, hace algunos años me la pasaba planeando que hacer con ellos y la que terminaba agotada era yo, ahora es conforme van saliendo las ideas, algo tan simple como salir por un helado, era divertido antes y hoy también, las cosas evolucionan y cambian, trato de cambiar con ellos, ayer escuche a uno quejarse de algo de la computadora, sobre una programación o algo, le dije que me contara, contestando muy categórico dijo “mamá es que no me vas a entender” a lo que respondí “a ver, intenta, dime y veré si entiendo algo” me contó y no entendí, participe, me dijo en qué me equivoque y reímos mucho, fue chistoso, ahora se la pasa probándome y enseñándome lo que hace para que “entienda mejor”.

A veces dejarlos ser, es la mejor manera de pasar el tiempo, obvio si les pongo límites a una que otra cosa para que no terminen “empantallados” la idea es, en mi cabeza, seguir con cierto control permitiendo que hagan lo que deseen, son vacaciones, tampoco los pondré a limpiar lo que no se ha limpiado en años, vaya, me refiero a no estar encima de ellos para que hagan las cosas que yo quiero, andan equilibrados diría, han leído, han visto tele, han jugado con las computadoras, se han batido de helado y aunque ya están “grandes” subieron a un tobogán de esos de plástico y pareció una gran aventura.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Hay un juego que hacemos a veces mientras estamos en sobremesa, si fueras un animal del mar ¿cuál serias? Y así, del bosque, de la selva, raza de perro, cualquier cosa, la idea es solo entretenerse y pasar el rato, la semana pasada hablaba de los valores, en tratar de poner atención en cómo vamos por ese rubro y así como en la escuela que toman uno por semana, diría que me di cuenta que tienen muy definido el de la “cooperación” para hacer travesuras, para jugar, para aprender, hasta para pelearse, aunque terminen bien después, suman sus esfuerzos para muchas cosas, que, afortunadamente, suman también en casa, aún falta la “terrible” experiencia de tender la cama, que de pronto parece campo de batalla de juguetes, pero “está tendida mamá, a mí forma”, me encanta cuando me dicen así, las cosas están, a su estilo, pero están.

Hemos ido al bosque a caminar, es interesante ver como actúan, de pronto poniéndose de acuerdo y de pronto peleando porque no hace uno lo que dice el otro, finalmente, ellos tendrán que aprender a convivir, cuando escucho gritos o cosas medias pesadas en lo juegos, sólo cuento hacia atrás “5, 4, 3, 2” si no hubo llanto, ya la armamos, y si lo hay pues ya intervengo, cuando eran más pequeños me metía en eso, hasta que entendí que sus temas son eso SUYOS, dejar que resuelvan las cosas, que se desarrollen, me interesa criar niños libres, que sepan que quieren y que no, que sepan defenderse y defender sus ideas, así sabrán para donde van y nosotros los acompañaremos, siendo ellos y confiando en nosotros.

La cosa es, a veces quieren hacer muchas cosas a las 9 de la noche, tipo voy a dibujar y cuando me doy cuenta ya es muy tarde y aunque necesitan descansar, pienso que de pronto “desvelarse” no esta tan mal, si creo que los horarios de sueño son importantes, de verdad si influyen en su comportamiento del día siguiente, en su humor, aunque no todos piensen igual, poniendo un poco de atención si no duermen bien son difíciles al día siguiente.

Así que estos días, dormirán y se despertarán como gusten, total, clases no hay, pendientes tampoco y aunque son pocos días, la idea es que sea de descanso para todos, ya habrá días para lo demás, mientras tanto, como dice el marido, estaremos “echadotes”.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo