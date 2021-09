Vacuna, segunda dosis

Este fin de semana me entré por varios medios que a partir del siguiente martes se aplicará ya la segunda dosis de la vacuna Sinovac, para los que nos vacunamos en Pachuca de edades de 18 a 29 años.

Justo comenté con mi familia que por los tiempos entre una dosis y otra de esta vacuna estaría recibiendo ya la siguiente para completar mi esquema de vacunación y así tener una mayor protección contra la enfermedad en futuras ocasiones.

Sinceramente cuando hace unas semanas vi que anunciaban que ya otros municipios se les aplicaría la segunda dosis de alguno de los biológicos, me pregunté cuándo me tocará a mi otra vez, ¿acaso se olvidaron de Pachuca? Bueno, ya recibí mi respuesta con el anuncio de las fechas para la vacunación, solo faltaría definir horarios y sedes, pero por lo que he notado en ocasiones anteriores es que en las mismas sedes días y horarios de acuerdo a la primera letra del apellido inicial.

Y como toda persona responsable, le avisé a uno de mis primos que igual se vacunó con este biológico que esta semana ya nos tocaría la segunda dosis, esperando que nuestra reacción sea la misma que la vez pasada; o sea mínima y solo con dolor de brazo moderado, aunque dicen que en si en la primera ocasión no te dio reacción fuerte probablemente en la segunda sí; eso lo veremos hasta que la apliquen.

Por otro lado, espero que a todos quienes les falta una dosis o no se han querido vacunar, completen su esquema de vacunación pues el estado sigue en naranja y con varios casos activos, no esperen a que salgan todas las variantes del virus para aplicarse una vacuna, como escuché de dos jóvenes que no se han querido vacunar y esa fue su excusa. A diario nos enteramos que alguien dio positivo a Covid19, que algún familiar cercano falleció o que necesitan oxígeno.

Seamos muy cautelosos con nuestros cuidados, personalmente esta semana tuve que salir y de regreso a casa, como llovía demasiado la combi tardó en pasar y cuando finalmente llegó estaba llena pero era la última, así que me subí y traté de no interactuar mucho, pero cuando al fin llegó mi parada, inmediatamente después de bajar me saniticé con un spray que traigo siempre en mi bolsa.

Y un consejo, si tienen que acudir a una sede de vacunación y está lloviendo muy fuerte lleven aparte de su cubrebocas, un paraguas y si les es posible y tienen unas botas, pues con las fuertes inundaciones en la semana por las lluvias, más vale estar prevenidos en cualquier forma.

Evitemos exponernos tanto al virus como a las lluvias que se han presentado en las últimas semanas; si vamos a salir y probablemente ese día parece que va a llover, hagamos las cosas temprano, o cuando baje la lluvia, pues debido a las fuertes lluvias en Pachuca se presentaron dos hundimientos en las calles de la capital, las cuales ya se están arreglando, pero siempre es importante tener precaución al circular con coche o a pie cuando llueve y hay corrientes fuertes de agua.

Para esta semana de vacunación en Pachuca y los demás municipios, espero que todo salga bien y no presentemos una reacción fuerte a la vacuna, completemos el esquema de vacunación y sigamos cuidándonos, extremando precauciones y cuidados, siempre usando adecuadamente el cubrebocas y manteniendo una sana distancia de otra personas. Hasta la siguiente semana.

