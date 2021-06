Vacunas para niños

El jueves pasado el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS dio a conocer que se evaluó la propuesta de Pfizer y recomendó el uso de su vacuna en niñas y niños de 12 años en adelante, por lo que en caso de que se dé dicha autorización para inmunizar a los adolescentes, éstos se incluirán en el esquema de vacunación que maneja el gobierno federal.

Con la autorización que hace semanas se buscaba por parte del gobierno para la aplicación de una vacuna en los adolescentes, cada vez se ve más cercana la posibilidad del retorno completo de los niños a las escuelas, aunque justo en esta semana se dio el regreso a clases en la Ciudad de México y ya se han detectado varios casos de covid19 en algunos estudiantes. Esto no significa que el virus se adquirió en la escuela, a lo mejor quienes resultaron afectados pudieron estar expuestos antes y los síntomas se dieron después, por experiencia propia les digo que el virus tarda en manifestar síntomas, mientras tanto se han cerrado instituciones de educación por el riesgo que se presentó.

Si como dice el gobierno federal, de ser aprobada esta vacuna para los adolescentes se hablaría de un regreso más seguro a clases, en donde el Covid- 19 va a seguir estando presente, pero ya no representará un riesgo, así como lo fue cuando se desató la epidemia del H1N1 en 2009, la cual sigue presente, pero se tuvo la vacuna y nadie dijo que no, pues en muchos casos también fue moral.

He leído muchos comentarios de personas agradecidas por la aprobación de esta vacuna para los niños, y muchos otros comentarios en donde señoras no confían en que esta vacuna va a ayudar a sus hijos, creen que se está utilizando como ellas dicen “como borregos para el matadero”, pero claro que no es así, en varios países esta vacuna ya se está aplicando para los niños de 12 años en adelante, como lo es Estados Unidos y Canadá, en donde la vacunación va más avanzada y la FDA ha aprobado el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech.

Lo más peligroso que ponerse la vacuna es que no se la pongan los niños y que contraigan el virus, y posteriormente puedan desarrollar el Síndrome Multisistémico Inflamatorio (que se da en pocos casos), en el cual está presente la fiebre, manchas rojas en el cuerpo, dolor abdominal, vómito, dificultad para respirar, ojos rojos inclusos dedos azules; personalmente creo que es mucho mejor la vacuna, aunque si, muchos presentan reacciones a la misma, pero que va de unas molestias por un par de días a que pasen por una enfermedad que podría ser leve a ser severa.

Finalmente, cada persona es consciente de lo que es mejor para cada quien, yo sigo esperando mi turno para vacunarme, es cierto que ya tuve covid y tengo algo de anticuerpos, pero para evitar el riesgo de volver a contagiarme y esta vez necesitar oxígeno y ponerme muy mal, me voy a vacunar para evitar cualquier riesgo que se me pudiera presentar, informémonos más, confiemos en las vacunas y que todo esto va a beneficiar para empezar con la nueva normalidad con varios estados en verde y con casos de contagios a la baja, claro que no se ha terminado la pandemia, pero se está controlando cada vez más; sigamos con las medidas de higiene necesarias. Hasta la próxima

santiagoobregon.o@gmail.com

