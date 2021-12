¡Vaya final femenil!

Bienvenidos mis queridos lectores a un número más de esta su columna de confianza. El día de hoy escribo desde la completa sorpresa y con una aclaración importante: a lo mucho había visto dos partidos de la Liga MX femenil en esta temporada. Dicho esto, qué gozada fue la final de vuelta entre Monterrey y las jugadoras de los Tigres de la UANL.

El título se lo llevaron las rayadas, el marcador global terminó en empate, 2 a 2 en la ida y 0 a 0 en la vuelta, por lo que todo se decidió desde los once pasos, con una actuación titánica de la portera.

El partido decisivo se vivió en el Volcán, casa de las felinas donde, sin butacas vacías, palpitaba la gradería. En lo personal me pareció un partido muy entretenido, con llegadas en ambos costados, pero con un claro dominio de Tigres, que se cansó de apedrearle el rancho a las rayadas.

Es la quinta final regia desde la creación del campeonato (según leí) y comentaristas del medio coinciden en que es evidente la ventaja deportiva, operativa y económica de los equipos de Nuevo León sobre el resto de la liga. Mientras en el norte se pagan salarios que permiten vivir de la profesión, en Puebla y otras plazas con trabajos y se les cubre los traslados cuando se juega de visitante.

Siguiendo con la amenidad del partido, qué jugadorazas son Lizbeth Ovalle y Alejandría Godínez. La primera se desempeña como atacante por las bandas y la segunda, entre los tres palos.

“La maga” Ovalle se cansó de pintarles la cara a las defensoras de “la pandilla”, por izquierda era como un cuchillo, incisiva, veloz y con convicción para pegarle a la pelota; por la derecha, regateaba como si de respirar se trataba. Cómo me recordaba al Damián Álvarez de la primera época dorada de los Tigres del Tuca.

Así como llegaban las universitarias, Alejandría Godínez se encargaba de repeler los balones con dirección a su marco. Espigada, de buen alcance, con unos achiques bestiales y una pizca de fortuna, se convirtió en la heroína del equipo sosteniendo el cero tras los embates felinos y atajando tres tiros en la tanda de penales.

Cerca de 80 mil espectadores en la transmisión de Facebook, 42 mil que se dieron cita en el Volcán y miles más que disfrutaron el partido en otras plataformas rompen con la vieja creencia de que el futbol femenil “no genera”.

Eva espejo, entrenadora mexicana de 35 años, se convirtió en la primera mujer en ser campeona del futbol mexicano como directora técnica, abriendo brecha para futuras jugadoras y ex jugadoras que quieran continuar en el deporte más allá de las canchas.

Qué arrepentido me siento de no haber visto más de estas escuadres en el torneo regular, y aunque es cierto que algunos partidos resultan infumables por la falta de calidad en el campo, el formato varonil no se aleja mucho de eso, ¿a poco no resulta más entretenido un golpe en la barriga que ver un San Luis vs Juárez el viernes a las 7 de la noche?

La fórmula está dada, si los proyectos dentro del futbol femenil se toman con seriedad por parte de los directivos, hemos visto los vuelos que pueden alcanzarse, el arrastre que tiene y la espectacularidad que se vive.

Mientras tanto yo estoy fascinado con el partidazo que fue la final y para la siguiente temporada, estaré atento a la rivalidad tan sabrosa que se va dando entre Tigres y Rayadas ahora en el formato femenil.

¡Hasta la próxima!

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos