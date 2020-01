Venciendo los vicios que tiene la vida

Hola a todos, espero que tengan un miércoles lleno de éxito y sorpresas positivas, este día me gustaría platicarles acerca de las adicciones. Mucha gente lucha día a día por salir de ellas sin embargo no todo es tan fácil como muchos optimistas lo piensan dando ánimos o diciéndoles échale ganas.

Sin lugar a duda cualquiera que tome la decisión podrá salir adelante con una ayuda integral, que les platicare mas adelante, las adicciones son enfermedades del alma, de las emociones, todo parte de una base emocional, ya sea una perdida humana o cualquier situación que les represente una afectación personal.

Cuando tienes este problema, recurres a cualquier vicio con tal de mitigar el dolor o incluso fugarte de tu realidad, es importante que si sientes que cada día se sale de control pidas ayuda, para que no termines acabando con tu vida o haciéndoles daño a la gente que te ama y rodea.

La ayuda integral que comentaba, va desde centros de rehabilitación, también existen grupos de auto ayuda, a cercarte a la religión que profeses o a una vida espiritual, terapias psicológicas y ayuda psiquiátrica.

Piensa que lo que hoy haces con tu vida determinara la calidad que tengas cuando seas mas grande y es importante que ames tu vida y tu salud, para que no te desvíes del camino y meta que quieres alcanzar, concéntrate en ti, eres tu mejor proyecto, no escatimes en ti.

Puedes canalizar lo que sientes en el ejercicio, la actividad física te regala, un desahogo maravilloso, no te digo que te vuelvas atleta de la noche a la mañana, pero quizá dando el primer paso estarás del otro lado, inténtalo, si quieres puedes así de fácil.

Deja de estarte metiendo el pie solo, de boicotearte a ti mismo diciéndote que no eres capaz, en verdad el no puedo hace que frenes el proceso de convertirte en la persona que quieres ser, comienza poco a poco, la clave esta en no rendirse, ya que no es una lucha de fuerza sino de resistencia.

Pruébate a ti mismo, a veces existe una dualidad en nuestra personalidad, la primera es la que te lleva a hacer lo correcto y la segunda a que bajes la guardia, deja que la primera absorba a la segunda para que empieces a ver resultados que sin duda te ayudarán a mantenerte en la versión que quieres para ti.

Cada día con nuestros hábitos y acciones, vamos marcando y dejando huella, ¿como te gustaría ser recordado? en vida, no hablo de otro tema, ¿como quisieras que los demás te vieran?, nunca sabes si con tu disciplina podrás inspirar a otros que están pasando por lo mismo o algo similar.

Seria importante considerar que si no los tienes, no los adquieras porque una te hacer desperdiciar el dinero, no tienes que quedar bien con nadie y si tus amigos no respetan tu nuevo estilo de vida o que no le entres a sustancias nocivas, no son tus amigos, ellos deben quererte por lo que eres y si no eres adicto, no lo hagas por ser parte de un circulo de amigos, nada que te dañe ,merece la pena.

Atrévete a realizar el cambio que necesitas y convierte en la mejor versión de ti mismo.

