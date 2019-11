Vida una, pretextos muchos

¿Cómo es posible que algunas personas miren cada amanecer como un milagro?

¡Si! Me refiero a que día con día, el abrir los ojos, para ellos, es como un regalo, una oportunidad mágica para estar siempre feliz y sonriendo. ¿Cómo es que logran vivir en una estabilidad emocional? sin ansiar el futuro, sin añorar el pasado, sin forzar el presente. Solo ven hacia delante, siguen caminando, fluyen.

¿Será que existe una receta?, ¿algún método?, ¿viene la vida con instrucciones? ¿Sí podrá alguien tener el famoso secreto de la felicidad?

Hay mucha gente que parece tener todo bajo control, llevan una vida equilibrada, sin perder el sentido del gusto, nos hacen ver, que vivir es bien fácil y pensamos ¡ay si, como no! ¡Nadie es perfecto! Pero al final si nos ponemos a meditar, no entiendo como es posible que nos compliquemos demasiado e insistamos en ponernos el pie solos, en verdad no debería ser así, si al final ninguno saldremos vivos de ella y en el paso de la misma estar sobreviviendo no es opción.

Te comparto algunos consejos prácticos, para que tengas una vida más llevadera:

Rodéate de gente positiva, de personas realistas que comprenden, que todos tenemos momentos buenos y malos, pero que son parte de estar viviendo, personas que no se ahogan en un vaso de agua, sino que buscan alternativas de solución.

Fomenta la unión familiar, todo en esta vida es circunstancial, lo laboral, algunas amistades, etc. Solo la familia siempre estará con nosotros respaldándonos. Son esas personas que no siempre estarán de acuerdo contigo, pero a pasar de como seas, siempre te van a querer.

Desde este momento, trata de mejorar tú calidad de vida, no importa la edad que tengas, nunca es tarde para empezar y como dicen, paso a paso se llega lejos, modifica o fórjate algunos hábitos, como: dormir ocho horas, no te desveles y menos lo hagas parte de una rutina, cuida la cantidad de tus alimentos, procura que cuenten con una nutrición balanceada, intenta no desvelarte, no sabes que daño causa el no dormir, fomenta la fatiga mental, que a veces es más pesado que el cansancio físico, lleva alguna actividad física, por pequeña que sea, solo inténtalo, vale la pena y todo cuenta no importa si empiezas por caminar cinco minutos por día.

Vive con fe, no importa si crees en el árbol, yo no te diré en que bases tu vida espiritual, si debes de creer en Dios o en el cosmos, lo que si esta comprobado por la psicología es que la fe ayuda a sopesar mejor las eventualidades que van surgiendo.



Date tiempo para realizar alguna actividad que sea de tu agrado, porque tú eres lo más importante y necesitas dedicarte ese tiempo, para que tu entorno este armonizado, entre más bien estés, mejor serás para los demás y en lo que te desenvuelvas.

Recuerda siempre vivir con un propósito ya que este sin duda será tu empuje, será quien te levante cuando te caigas, recuerda que es personal, no depende de alguien mas o de alguna cosa material, de cierta forma este es quien una persona o de una cosa sino de tus metas, ya que, de cierta manera este va regir el curso de tu destino haciendo que el paso sea más ligero y menos turbulento.

Deja a un lado los argumentos, que vida solo una y pretextos muchos, nos quejamos bastante y de todo, cuando también no estamos dando lo mejor de nosotros mismos, cuando creemos que basta con tan solo cumplir, no dejes que la incomodidad te alcance, aunque buena es la maestra, es pesada su lección, nunca habrá un momento ideal para encontrar nuevos métodos, el día es hoy. Comienza a ser la mejor versión de ti mismo.