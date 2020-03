Violencia contra mujeres diversas

El próximo domingo 8 de marzo será conmemorado el Día de la Mujer, con la intención de recordar a las mujeres huelguistas que perdieron la vida en una fábrica de Nueva York cuando protestaban para exigir mejores condiciones laborales en la industria textil. Con el paso de los años esta fecha ha tomado mayor relevancia y en el último lustro se ha dejado de ver como un día para festejar a la mujer para ser usado como un día de reflexión en torno al lugar que ocupa en la sociedad y la manera en que se encuentra integrada.

Al menos en México, ser mujer se ha vuelto un reto de supervivencia, pues son incontables los casos de acoso, abuso, violación y homicidio que sufren a diario miles de mujeres en el país. Se estima que en enero, cada día fueron asesinadas 10 mujeres por motivos de género, clasificando el hecho como feminicidio. Debido a los indignantes y mediáticos casos de Fátima e Ingrid, fue propuesto el 9 de marzo como un día sin mujeres, idea impulsada por el colectivo Brujas del Mar, originario del estado de Veracruz, la entidad federativa con la mayor tasa de feminicidios con 157 casos en 2019.

Este ejercicio ha provocado opiniones divididas, pero ha abierto el debate sobre la importancia que tiene reconocer la violencia que soportan las mujeres por el hecho de ser mujeres, sin embargo cuando una mujer es parte de la comunidad LGBT+, pareciera que es más vulnerable a recibir ataques, como les ocurre a mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, asexuales o queer.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido información de casos en los que la violencia sexual es usada como una forma de castigar o degradar a quien tiene una orientación sexual o identidad de género diversa. Como en el caso de una mujer colombiana que denunció haber sido violada desde los 11 años de edad por los amigos de su padre tras haberle confesado que era homosexual, las violaciones duraron 14 años hasta que logró huir. Las agresiones dieron como resultado la procreación de 5 hijos que fue obligada a parir. A pesar de haber salido de su casa, también fue violada en diferentes ocasiones por grupos armados ilegales quienes usaban la violación como castigo por su orientación sexual.

Otro caso atendido por la CIDH ocurrió en Haití, cuando cinco oficiales violaron a dos mujeres lesbianas, quienes a manera de justificación a la agresión, afirmaban que ellas eran lesbianas porque nunca habían estado con un hombre y que al gustarles las mujeres no eran mujeres de verdad por lo que las convertirían en mujeres reales.

Ni hablar de las mujeres transexuales, quienes tienen una esperanza de vida menor a los 35 años, debido a que son asesinadas antes de poder alcanzar dicha edad, debido a que la transfobia por parte de grupos antiderechos supera todo límite de la razón que hay quienes son capaces a quitar la vida de alguien por no ser capaces de entender que hay otras formas de vivir y expresar una identidad.

Las mujeres son acosadas por su vestimenta, acusadas de provocar sus propias desgracias y peor aun son juzgadas por su sexualidad. En la comunidad LGBT+ no hay otra opción más que apoyar, no sólo a las mujeres de la diversidad sexual, sino a toda mujer: cingénero o transexual, de la orientación sexual que se defina, pues el machismo ha lastimado por años tanto a hombres como a mujeres. Los hombres homosexuales tienen la tarea de ser solidarios y ser punta de lanza en la ruptura del machismo y misoginia que impera en el género masculino, pues aunque se supone que de los hombres homosexuales son más abiertos y sensibles a la discriminación, muchos no dejan de reproducir ideas que menosprecian el papel de las mujeres en la sociedad.

El 9M no es un día de descanso, es un día de reflexión y recuerdo por todas aquellas mujeres que ya no están y en lo particular, por las que fueron asesinadas por su diversidad.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.