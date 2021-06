Vive con orgullo

El reconocimiento del matrimonio igualitario y la facilidad para el cambio de nombre y género, han sido grandes avances en el Estado de Hidalgo, que lo convierte en una entidad federativa a la vanguardia en estos temas, sin embargo, no todo está ganado, la discriminación no se borra por decreto sino a través de la educación y la difusión de información correcta que sume a la igualdad y el respeto dentro de la sociedad.

La unión entre personas de la sociedad civil ha dado como resultado, el poder avanzar con mayor rapidez en distintos temas sociales, porque echan mano a las autoridades en asuntos que muchas veces pasan desapercibidos y les son ajenos por la falta de representación social dentro de las administraciones.

En Pachuca la suma de voluntades entre empresarios que se identifican como parte de la comunidad LGB+ dio como resultado Quorum, un colectivo en camino a conformarse como asociación civil que promueve el fortalecimiento de los negocios de personas de la diversidad sexual y aliados. Quorum está encabezada por Arlan Cruz y Daniela Nava, pachuqueños que junto con amigos dieron vida al colectivo que actualmente visibiliza al sector empresarial de la comunidad LGBT+ en Pachuca, pero que también invitan a otros empresarios y locatarios a ser respetuosos de la diversidad, a través de capacitaciones para dar un trato correcto a todas las personas.

Daniel Nava quien funge como vicepresidenta, tuvo acercamiento con diferentes candidatos a diputados en los distritos de Pachuca, a quienes les presentó una agenda de cinco puntos, con el fin de invitarles a tener en sus acciones como legisladores (en caso de ser electos) la atención y procuración de los derechos de la población de la diversidad sexual, genérica y de identidad en Hidalgo.

Al sur del estado también se está trabajando, en Tula de Allende existe el colectivo que se nombra Comité LGBT Tula, el cual ha desarrollado por seis años consecutivos diferentes actividades de activismo para procurar la visibilidad de la comunidad en la zona Tula-Tepeji. Encabezado por Vicente Saldívar, este año organizaron una semana dinámica, la que inició con la pinta de los cruces peatonales con los colores del arcoíris, una serie de talleres de crecimiento personal y que hoy concluirá con una marcha en las calles principales de la ciudad Tolteca, algo poco común en esa zona, ya que fuera de Tula, pocas han sido las muestras de activismo en otros municipios.

En Hidalgo además de Quorum y del Comité LGBT Tula, hay otros colectivos y asociaciones civiles que procuran y trabajan a favor de las diferentes letras de la comunidad, con la intención de sumar esfuerzos para tener una sociedad menos discriminatoria e ignorante ante la diversidad sexual, este año se ha notado un ímpetu de gozo por esta conmemoración, porque aunque en algunos lugares se realizan festejos, no se puede ignorar que en otros países matan a quien ama a alguien de su mismo género, o que es trans o simplemente no encaja en los estándares sociales. En México se sigue luchando por detener los ECOSIGS y porque los niños trans no tengas que sufrir durante su desarrollo a la adultez y les sea reconocida su identidad.

La pandemia nos ha dado grandes lecciones, la que más valoro: la vida no es para siempre. La lección le ha llegado a muchas personas, pues en algunas de las marchas que se han desarrollado en el país, se ha notado mayor afluencia, los temas alrededor de la diversidad sexual se están hablando en los medios de comunicación y digitales, además que lo hacen con enfoques más informados y respetuosos. Los años de lucha siguen dando frutos, una sociedad más incluyente es posible, por eso dejemos de refugiarnos en las capitales para vivir como quisiéramos, hagámoslo en donde vivimos, en la medida que las condiciones nos permitan, pero siempre empujando hacia adelante, porque nadie más viva con miedo de ser quien es. El Orgullo es a ser, a existir y tristemente a sobrevivir. Festeja tu vida y vívela con ORGULLO.

