Como lo decía la semana pasada, tratando de entender las herramientas que les puedo proporcionar a mis hijos en relación al manejo emocional, les cuento que para mí, es súper importante este tema, porque como adulta me doy cuenta de las carencias que he tenido al respecto y que muchos de mis arrebatos de niña, pienso, pudieron ser contenidos y auxiliados en lugar de callados y frustrados, en mi época (suena que estoy muy grande, pero tampoco estoy joven, ja ja ja) se nos educaba a aguantar y no hablar de como realmente te sentías.

Había momentos de enojo, de tristeza, de frustración, que hoy entiendo, son parte de la adolescencia pero se me dijo que no debía expresarlos y debía controlarlos, ahora viene la pregunta ¿y cómo hago eso? Y ya que lo dije o lo hice. ¿Qué sigue?

He tratado de inculcarle a mis hijos la importancia de expresar o identificar el porqué de algo, pero a ver, en un momento real, ¿a poco entre que me está gritando porque no sabe cómo decirme lo que le está pasando yo tengo la tranquilidad de escucharlo y guiarlo? No, la verdad es que no, apenas voy, no lento, pero ahí voy, tratando de entender que es algo propio de la edad. Le dije un día al mayor que lavara los trastes, uy, fue terrible, ¡cómo se me ocurre!, se enojo, se puso a hacerlo, no le pareció, pero después de un par de minutos, estaba cantando y bailando, ¡ah!, pero yo ya estaba estallando y enojada; la realidad es que, debo tomarme una pausa y recordar, ellos no saben cómo expresarse. Tuve la oportunidad de tomar un curso de esos de Paternidad Efectiva, muy bueno por cierto, recuerdo que la ponente dijo “imagínate que tienen un letrero en la frente que dice: mamá, no sé cómo transmitirte lo que me está pasando”, y así, cada vez que tengan esos arranques, recuerda el letrero”, eso trato de hacer, a veces me sale a veces no.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Ahora por ejemplo, les ha dado por hablar raro, hacen cosas raras, el otro día, para todo era “waffles” (culpa de una caricatura) les preguntaba algo, “waffles”, contestaban, les pedía algo “waffles”, íbamos para algún lado “waffles”, me pregunto, ¿realmente me afecta el waffles? pues no, las cosas las hacían y sí estaban escuchándome, así que empecé yo, “pues waffles” están creciendo, me digo, que el momento sea divertido y lo recuerden, han estado en dos años muy raros en su vida, entre el encierro, el crecimiento, la separación de los amigos y por fin, el regreso a clases.

¿Cómo estamos nosotros, los adultos? Pues así que yo diga, super normal pues no, entonces también hay que tenerles paciencia, no pasa realmente nada y ellos se divierten y nosotros con ellos, aunque eso implica que “hable como el hablador que habla” dirían mis hijos, otra onda rara que apenas entienden y que yo ando aprendiendo.

Así que, “waffles”.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.