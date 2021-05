Muchos son los fans de la serie de películas que se hicieron sobre los mutantes conocidos como “The X Men”, pero pocos son los que conocen sus orígenes.

Los personajes que conforman, primero las historietas, que después dieron origen a las películas, son creación de un equipo de dibujantes e historiadores comandados por el famoso y recién fallecido Stan Lee, conocido por ser el creador de las historietas de MARVEL, destacando Iron Man, Hulk y el Capitán América.

Corrían los años 60 y había una parte de la población, en etapa de la adolescencia, que no era popular, pues no destacaban en los deportes, no tenían auto nuevo y su presencia pasaba inadvertida.

Se sumieron en el mundo de los comics (historietas con dibujos sobre seres de toda naturaleza), generando lo que a la postre, sería una corriente de lectores y creaciones de maravillosa confección.

Muchos veían súper héroes en seres irreales y extraordinarios, pero Stan Lee vio más allá, pues las diferencias sociales, inclusive entre los mismos estadounidenses, se exacerbaban y había que atender una nueva cultura: La de las diferencias.

Así, nacieron seres que, siendo humanos, tenían diferencias que más que ser vistos por la sociedad como poderes, los veían con anormalidades que había que eliminar.

Para ello, quienes no gozaban de la popularidad de un gran estudiante o atleta, se identificaron de inmediato y hacían grupos de lectura, intercambiando historietas y conjuntando sueños, al final, eran los relegados sociales que encontraban empatía con otros iguales.

Para eliminar a estos mutantes, se creó una fuerza de autómatas agresivos y sin corazón, es decir robots capaces de desaparecer a los mutantes, una fuerza llamada CENTINELA.

Curioso el dato de que, muchos mexicanos anhelaban se fuera Donald Trump, quien nunca se cansó de insultar a los migrantes, deseando con la llegada de Joe Biden, un demócrata “liberal”, que prometió respetar los derechos humanos de los connacionales ilegales en aquel país y de quienes día a día intentan llegar al suelo y sueño americano.

A su llegada el nuevo Presidente de Estados Unidos, utilizó un discurso conciliador, acompañado de órdenes ejecutivas como dejar de destinar dinero de la milicia para la construcción del muro fronterizo. Todo parecía fenomenal e ideal para los migrantes, sin embargo y en la práctica, la realidad es otra.

Al más puro estilo de su antecesor, pero si el uso de un discurso agresivo, al final, cambia vacunas por cerrar fronteras, presiona a los presidentes de México y Guatemala, principalmente, para evitar el flujo de personas y peor aún, ha anunciado la creación del programa “Centinela”, tal cual los robots dedicados a controlar y en su caso eliminar a los mutantes.

Quizá solo sea coincidencia el nombre del programa, pero es un aviso de que como siempre, Estados Unidos no tiene amigos, sino aliados y México, ante la grave crisis económica que vivimos desde hace poco más de dos años, tendrá que ceder a las “amables” peticiones del gigante del norte.

Fb: Arturo Gb / Arturo Gil Borja

Tw: @arturogilb

Por hoy me despido, esperando tus comentarios.

Hasta la próxima.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.