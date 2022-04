¿Y la responsabilidad de los papás?

No importa a la hora que sea, si quieres a las tres de la mañana, pero nos avisas y vamos por ti. Eso es lo que me decían mi madre y padre cuando me iba de fiesta o a casa de algún amigo, lo mismo decían a mis hermanas. Nunca fueron tan restrictivos para dejarnos salir incluso de noche, volver de madrugada o al día siguiente. Como es común, se preocupaban y procuraban llevarnos y traernos, pero no siempre era así. Al final las cosas siempre resultaron bien, mis hermanas y yo tuvimos infancias y juventudes libres, felices y seguras.

De no haber sido así, de habernos ocurrido algún percance o tragedia de las que hemos hablado con frecuencia en los últimos años, ni mi padre ni mi madre habrían tenido responsabilidad alguna ni se habría demeritado su labor de cuidados y crianza porque aunque se preocuparon y ocuparon como los que más, es simplemente imposible habernos tenido bajo sus ojos y entre sus brazos TODO el tiempo.

Aunque es cosa de sentido común entender el contexto actual de inseguridad general en todo el país por el cual son necesarias medidas de precaución por parte de todos y todas, lo verdaderamente importante es comprender que la responsabilidad de una agresión, una violación o un asesinato es enteramente de las personas que cometen esos actos y de nadie más. La responsabilidad para resolver los casos es de las autoridades y la de prevenirlos es tarea de gobiernos y sociedad en conjunto.

Respecto a nuestra labor como sociedad, el caso de Debanhi Escobar ha generado infinidad de comentarios sobre responsabilidades y recomendaciones para padres y madres, a quienes piden mayor cuidado y atención sobre hijas e hijos, algunos bienintencionados y otros muchos con afanes de superioridad punitiva; pocos hay sobre la necesidad urgente de educar a los hijos para que no se conviertan en agresores, para que no aprovechen la vulnerabilidad de mujeres en distintas situaciones y para que se hagan responsables de sus violencias.

Los responsables son siempre los agresores.

MAÑAS ELECTORALES

Luego del primer debate entre la candidata y los candidatos a la gubernatura de Hidalgo, Julio Menchaca salió fortalecido, contrario a lo que vaticinaba este servidor. En contraparte, Carolina Viggiano terminó raspada por la mención que hizo el aspirante de Juntos Hacemos Historia de sus numerosas y costosas propiedades.

Pero ahora el presidente López Obrador le hizo un favor a la candidata de Va por Hidalgo, pues mintió o se confundió en su señalamiento de que quitará las pensiones para adultos mayores; Viggiano aprovechó para aclarar las cosas y quedar bien. Parece que la distancia se cierra y hace de todo para alcanzar a Menchaca, incluso insistir en acusaciones vagas. ¿Le alcanzará el tiempo?

ACLARACIÓN

