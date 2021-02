Y tú ¿Te has enamorado?

En el confinamiento por la pandemia algunas personas nos hemos enamorado, ya sea en forma platónica o tenemos nuestro crush COVID; esto es normal. A casi un año de que inició el llamado “Quédate en casa”, hemos tenido la necesidad de esperanza, de ilusión, sostenernos de un sentimiento que nos inyecte emociones positivas y hemos llegado a creer que esto es amor.

Por muy ilógico que parezca, sentimos amar a la persona, incluso si no tenemos contacto diario, aun así, en nuestra mente hemos alimentado esa ilusión, a través de redes sociales, viendo sus fotos, videos, etc. Nosotros solos nos hemos confundido, porque no somos correspondidos, ni nos pelan, no nos hacen caso, pero ahí andamos de enamoradizos, queriendo encontrar donde no hay. Mi madre siempre me ha dicho: “Tú estas enamorada del amor”, y puede ser, ¿por qué no? Qué sentimiento tan bonito es el amor, el verdadero amor.

Te puedes enamorar de una forma de ser, de la personalidad, a veces decimos: “Pues no está guapo, más bien es feo (ja, ja, ja, ¡perdón!), pero algo de la persona nos atrapa e incluso nos hace ser mejores personas. Soñamos historias falsas que pensábamos sucederían, pero bueno, quitándole el toque idealista y siendo realistas, hablemos de dos tipos de amor: el platónico y el crush amoroso.

El amor platónico es una clase de amor puro que va mas allá de la belleza física, aunque puede ser apreciada, no se basa en ella, como tampoco tiene fines sexuales, es más espiritual, reconoce virtudes, acciones y eso es lo que idealiza. Se dice platónico porque en el fondo sabes que jamás sucederá.

El crush amoroso, por otro lado, es la necesidad de estar a un lado de la persona, de tener una relación, ganas de besarlo, abrazarlo, porque lo encuentras demasiado atractivo. Te la puedes pasar viéndolo de lejos, te fijas en la forma en que habla, camina o en alguno de sus comportamientos. Este enamoramiento se da por un periodo corto y termina al no ser correspondido o al lograr su objetivo, a diferencia del amor platónico que puede durar años de espera y silencio, amando a un imposible.

“Se llama ‘crush’ porque es el sonido que hace tu corazón cuando se entera que a la persona no le interesas”.

Sabiendo lo que quizá estas sintiendo, una de dos: o te das valor y le declaras lo que sientes (puede ser que la persona sienta lo mismo), o te haces realista y evitas pensar en ello. Como una misión imposible, lo dejas pasar y comienzas a fluir. Tal vez en el camino encuentres quién te corresponda, que también tenga las características que buscas.

Es superbonito desarrollar el amor en tu ser, porque habla de que te amas. Tienes una capacidad muy grande de sentir, pero al principio de cualquier relación amorosa existe el enamoramiento, donde no bajamos de la perfección a la persona supuestamente amada. Dicen que es la etapa donde realmente puedes establecer las bases de amar en forma realista, ya que a los pocos meses que se empiezan a conocer te das cuenta que nadie es perfecto, que todos tienen virtudes y defectos, y sabrán si siguen construyendo una relación, día a día, de manera sana.

Ya lo sabes, si te ‘batean’, no pasa nada, la vida sigue. Si te corresponden, muchas felicidades. El punto es que no te obsesiones con encontrar el amor, recuerda que estar solo no significa que no estés contigo, la soltería y la soledad son distintas, en la soltería no tienes pareja, pero sí familia, amigos, etc.

En la soledad te abandonas a ti mismo, siendo el acto más terrible. Quiérete, ámate tanto que sepas cuando ya fue suficiente, no pierdas tu dignidad, en la vida nadie lo merece, si puedes amar, ama un montón, y si no, retírate antes de ser lastimado.

Nos vemos la próxima semana con algún tema que atraviese por mi cabeza, recuerda que el amor verdadero comienza por ti. Conviértete en la mejor versión de ti mismo.

ACLARACIÓN

