Youtubers mexicanos. Una historia de abuso e impunidad

En los últimos días las redes sociales se han visto inundadas de denuncias y testimonios de abuso sexual por parte de youtubers como Rix o Yayo Gutiérrez, por desgracia no son los únicos, y día a día se suman más nombres a la lista.

Rix. El video que inició todo

“Lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas. No sé si estaba en shock”, dice Nath Campos al contar su experiencia de abuso.

Fue un viernes, cuando la youtuber Nath Campos decidió contar, a través de un vídeo, la historia de abuso que había sufrido por parte del también influencer Rix hace un par de años.

Nath comienza narrando que todo ocurrió después de una salida con amigos y que después, nadie de sus amigos cercanos y de trabajo le dieron la atención que requería. En un video de casi 40 minutos relata la odisea vivida. Horas después Rix dijo que aunque nadie le creyera a su versión, las cosas no habían sido del todo como las contadas por Nath.

Definitivamente el video a parte de ser el testimonio de Nath, es el reflejo de miles de chicas, no es un caso aislado, no es algo que pase solo en la esfera de las figura públicas, el abuso esta presente en muchas partes. El testimonio de Nath Campos cimbró las redes sociales, no porque el caso sea excepcional, sino porque ella expresó un sentimiento compartido por miles de víctimas de abuso sexual.

No es la primera vez que pasa en YouTube. Rix, Yayo Gutiérrez, Juan de Dios Pantoja, Yao Cabrera, Luisito Comunica, DebRyan Show “Rayito”, Alex Strecci, Werevertumorro y Luisito Rey han sido denunciados públicamente por comportamientos machistas, intentos de abuso sexual y violencia de género.

Las víctimas hablaron, mientras la plataforma calla. En los casos conocidos en YouTube sobre violencia de género han sido las víctimas quienes han hecho pública su situación con una narrativa recurrente sobre el difícil proceso que es reconocerse agredidas y cómo la visibilidad que tienen en plataformas digitales les juega en contra “porque nadie quiere ser conocido por eso”.



Yayo Gutiérrez. La carpeta de packs

“Nunca sabes quién va estar viendo el video cuando son videollamadas, no sabes si hay un (respaldo) en esa computadora y saber si esa persona lo está grabando”.

La confesión de Nath Campos detonó la de Ixpanea, una de las creadoras de contenido más longevas de YouTube. Acusó a Yayo Gutiérrez, quien lleva 11 años en la plataforma y que ha impulsado a otros influencers, de haber grabado sin consentimiento una videollamada en la que ella estaba desnuda.

Ixpanea agregó que Yayo Gutiérrez no solo tenía ese video de ella, sino también fotografías y grabaciones de otras mujeres, incluidas cuatro youtubers. Él le confesó que los usaba para masturbarse.

También, indicó que en el pasado no se atrevió a decir nada por la influencia y los conocidos que tenía Yayo, además de que a quienes les comentó lo sucedido, no le dieron importancia y normalizaron el comportamiento del youtuber.

Al testimonio de Ixpanea se han sumado muchos más contra Yayo Gutiérrez, uno de ellos el de la bloguera Xanic, quien a través de una trasmisión en vivo, habló de la experiencia que había tenido, en el siguiente enlace te la comparto, para que puedas verlo completo.

Desde el viernes pasado, los internautas han destacado el nombre de presuntos agresores, así como el de sus víctimas, todas ellas ejemplo de diferentes tipos de violencia de género, que van desde las violaciones hasta las amenazas con la difusión de imágenes íntimas.

Gusgri y la fiesta de youtubers

Diana Estrada relató por medio de un video en vivo en el cual fue abusada sexualmente, la joven youtuber asistió a la Ciudad de México para una entrega de premios por parte de la red social Youtube, para ese entonces sus abuelos le habían recomendado que no fuera sola, ella dice que hizo caso omiso de lo que le decían su familia y asistió al evento.

La joven Diana Estrada cuenta que aquella vez que acudió a la fiesta tras el evento de Youtube dice que había muchos asistentes los cuales estaban en ‘bolitas’ cada quien en su tema y que todos estaban tomando bebidas alcohólicas y que ella decidió comenzar a tomar. Diana comento que desperto sin saber o recordar lo que habia pasado y que tenia una sensacion extraña con un fuerte dolor en su parte intima, la youtuber comenzó a llamar a otras personas que estuvieron en la fiesta para que le dieran pistas de lo que pudo haber pasado.

Con el paso de los días Diana Estrada vio que otro youtuber subió un video donde en una reunión con amigos uno de ellos había platicado su experiencia con una youtuber y que al parecer fue Diana Estrada. El youtuber Gusgri fue quien había subido el video donde uno de sus amigos relata la supuesta relación con Diana estrada.

Violencia sexual, acoso o explotación son algunos de los temas recurrentes que han denunciado varias youtubers en sus canales. Pero no solo ellas con miles de seguidores y plataforma, muchos testimonios de chicas han seguido publicándose al momento de escribir esta columna.

Pese a las denuncias, señalamientos y testimonios que hay, Rix, Yayo Gutiérrez, Juan de Dios Pantoja, Yao Cabrera, Luisito Comunica, DebRyan Show “Rayito”, Alex Strecci, Werevertumorro y Luisito Rey, continúan haciendo contenido en YouTube y la plataforma sigue guardando silencio.

Nada justifica acosar y abusar sexualmente de otra persona, sin importar la posición en la que estén. Estos youtubers han recurrido a su poder y popularidad para tocar y grabar, acosar y sexualizar a mujeres, sin que hasta la fecha las víctimas hayan tenido justicia.

ACLARACIÓN

