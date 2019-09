Aficionado de las Chivas besa a Marco Fabián

Eso es amor ❤️ gracias a toda la gente que siempre está apoyando estés donde estes siempre habrá un chivahermano! RT @mexicoworldcup: .@MarcoFabian_10 getting a big kiss on the head from a @chivas fan after last night’s @PhilaUnion game. #eltrieng #mls pic.twitter.com/WrkR5exYo5