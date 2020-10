Amenazan a jugadora de Tigres

La jugadora de Tigres femenil, Greta Espinoza, defensa central, ha sido amenazada vía redes sociales por una persona.

En un par de mensajes publicados en la cuenta @naye_fel, se lee un par de amenazas a la futbolistas y a su familia, a las cuales arrobó:

“Ya voy para la privada ...a ver a tus papás Greta, espero ahí llegues tú o te voy a dar en donde más te duele… SI NO ESTÄS CONMIGO NO ESTÄS CON OTRO”, es escribió mostrando un pase de abordar de un avión con rumo a Tijuana, saliendo de México, fechado el martes 13 del mes en curso.

En un segundo mensaje arrobó también al club Tigres: “Le haré algo a tus papás hoy, ya voy para el aeropuerto de Tijuana, pensaba ir a MTY pero nel… voy directo a darte donde te duele con tus papás en la privada donde viven en la colonia... SI NO ME VES AHÍ LES HAGO ALGO ME VALE MADRE”.

La futbolista viajó a la ciudad de Aguascalientes donde su equipo jugaría ante Necaxa; sin embargo no tuvo actividad.

La cuenta de donde procedieron los mensajes, ya no existe en Twitter y hasta el momento, el club regio no se ha manifestado al respecto.

Greta Alejandra Espinoza Casas de 25 años, es originaria de Tijuana, Baja California, y juega en los Tigres desde 2018.