Andy Ruiz pierde por decisión unánime contra Anthony Joshua

El mexicano Andy Ruiz no pudo reafirmar su victoria en la primera pelea y fue derrotado por el británico Anthony Joshua por decisión, lo que provocó que cedeiera los títulos de peso completo de la AMB, OMB y FIB.

Andy Ruiz salió con un físico más voluptuoso, en comparación con la primera pelea que tuvieron en el Madison Square Garden. El mexicano trató de acortarle el ring con la movilidad que tanto se le criticó por llegar con poco más de 128 kilos en el pesaje. Sin embargo, la pelea se complicó cuando Anthony Joshua le puso un corte en la ceja izquierda.

Joshua continuó con el dominio del combate con buenas derechas que lastimaron la ceja lastimada del mexicano. Ruiz comenzó a soltar las manos con rectos, jabs y uppers que comenzaron a lastimar al británico. El intercambio de golpes lo sintió el mexicoamericano, pero también el excampeón de los pesados, quien también sufrió un corte en la ceja izquierda.

Cuando la pelea entró al tercer round, la dinámica del combate ya era clara. Ruiz llevaba la iniciativa del combate tratando de tirar golpes, mientras que Joshua, visiblemente más ligero, trataba de boxearlo y contragolpearlo. La estrategia del inglés era mejor y parecía cuestión de tiempo para que se llevara la victoria, porque el mexicano empezaba a cansarse.

Joshua era mejor en el combate a la altura del sexto round. Desde entonces se dedicaba a trotar por el ring, con el objetivo de no ser un blanco fijo. Con su jab y el recto de derecha se dedicaba a castigar a Ruiz, quien poco a poco se quedaba sin argumentos, en complicidad con su fata de condición física que ya era evidente.

El mexicano fue criticado antes de la pelea por múltiples situaciones. Primero, por sus fiestas de cumpleaños, por derrochar su fortuna, por romper su campamento para participar en comerciales y ser analista en peleas de boxeo, pero la crítica mejor fundamentada fue su falta de entrenamiento de algunos analistas de boxeo, que fue respaldada cuando Ruiz salió con 15 libras más de peso respecto al combate que tuvo en el Madison Square Nueva York.

Ruiz tomó aire en la pelea cuando castigó en los rounds 9 y 10 con derechas que castigaron a Joshua, que fue castigado visiblemente. El inglés sonrió cuando recibió el castigo y Ruiz, en vez de continuar con el castigo, lo dejó salir del ring en ambas ocasiones. La condición física, otra vez, le pesó al mexicano.

En el último episodio, el mexicano no sabía qué hacer. Estaba cansado, no podía conectar sus golpes porque Joshua no se quedaba parado. El inglés lo castigó con otra derecha y se terminó el round sin que Ruiz pudiera conectar un golpe poderoso.