Benjamín Galdames se decide a jugar por México

Benjamín Galdames, volante que juega en el Unión Española de Chile ha anunciado que jugará por la Selección Mexicana.

El jugador nació en México hace 19 años, debido a la estancia de su padre, el volante de contención Pablo Galdames, en el Cruz Azul de 2001 a 2003, después tuvo un breve paso por el Veracruz.

Durante los últimos años había estado en los llamados de las selecciones menores, andina y mexicana, hasta ahora que decidió jugar únicamente por la Tricolor.

El equipo que dirige Raúl Chabrand se prepara para las eliminatorias rumbo al Mundial Sub 20 que se tiene programado, hasta ahora, llevar a cabo en Indonesia el próximo año.

En Instagram, el futbolista dio las razones para jugar por México

"Llegó el momento en que tuve que tomar una decisión. No fue fácil, porque he vivido toda mi vida en Chile, mi papá y mis hermanos han jugado por Chile y es un país que quiero con todo mi corazón. Juego en Chile y mi vida como deportista es gracias a Unión Española, un club chileno y eso nada ni nadie lo puede poner en duda. Después de pensarlo mucho, de conversarlo con mi familia y de haber estado entrenando con ambas selecciones, tomé la decisión de optar en este momento de mi carrera por jugar para Mexico.

No todos lo saben, pero nací en el DF y siento un vínculo muy fuerte con Mexico y con su futbol. Siempre ha estado presente en mi vida y en la de mi familia. Hoy siento que lo mejor para mi y mi carrera es jugar por Mexico y ponerme a disposición de su selección para los desafíos que vienen con la Sub 20.

Quiero darle las gracias a todas las personas que querían verme jugando por Chile, y también al cuerpo técnico del Profe Ormazabal. Agradezco mucho el cariño y el haberme tenido en consideración siempre. En cada entrenamiento por La Roja Sub 20 lo di todo de mi y al máximo del profesionalismo que me han inculcado desde pequeño. Solo le deseo lo mejor del mundo a La Roja para que logren todos los objetivos que yo sé que son capaces de lograr. Son un equipo que tiene todo para clasificar al Mundial.

No es una decisión fácil. Soy muy agradecido de todos quienes han puesto de su parte para que yo crezca como futbolista. Hoy mi corazón me dice que mi camino es con Mexico y confío plenamente que será una decisión correcta".