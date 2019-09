'Billy' no ha aceptado renuncia de Peláez en Cruz Azul

Ricardo Peláez agradeció, se despidió y trató de cerrar la puerta sin hacer tanto ruido en el Cruz Azul, luego de no concretar el fichaje del técnico Antonio Mohamed y ser impuesto el entrenador Robert Dante Siboldi por los supuestos vicepresidentes Víctor Garcés y Alfredo Álvarez, en un acto donde el presidente del club y de la cooperativa no estuvo.

Guillermo Álvarez Cueva está de viaje y por tal motivo no acepta todavía la renuncia de Peláez como director deportivo. Incluso, no hay postura oficial hasta que "Billy" retorne a La Noria para dar su visto bueno - o todo lo contrario- a lo ocurrido tras la partida del portugués Pedro Caixinha.

"El licenciado [Guillermo] Álvarez no ha aceptado todavía la renuncia de Ricardo [Peláez]", señaló José Luis Nassar, abogado de "Billy" Álvarez, a EL UNIVERSAL Deportes. "Es importante esperar a que regrese el licenciado, no hay una postura en este momento".

Cabe señalar que Peláez dejó abierta la posibilidad de dar marcha atrás a su renuncia, si el presidente de la institución le solicitara su continuidad y le diera garantías para sus funciones en la dirección deportiva, mas los emergentes vicepresidentes ya tendrían a su candidato para el cargo, al comentarista de televisión Humberto Valdés.

Sin embargo la incertidumbre en la estructura interna causó dudas y polémica, luego de la repentina intervención de Garcés y del hermano de Guillermo, Alfredo Álvarez, para presentar a Siboldi como el nuevo timonel celeste, en una conferencia de prensa.

"Es un error que lo hayan hecho, el señor [Garcés ] no tiene facultades, fue expulsado en 2011 de la Cooperativa y al no ser socio no debería ocupar un puesto en el equipo. Hay quienes interpretaron que dije que se incurrió en alguna ilegalidad, en las declaraciones que di [para ESPN], pero no, simplemente recalco que es un acto irrelevante hasta que [Guillermo Álvarez] regrese de viaje.

"[Garcés] no tiene facultades para tomar decisiones en el club. No [podría registrar a Siboldi a la Liga], de Alfredo no tengo confirmado que función tenga, pero sí podría darlo de alta [al técnico] porque es socio y si es que tuviera la aprobación, pero al final de cuentas todo tiene que pasar por el licenciado [Guillermo]", mencionó el abogado.

Pero ¿este acto podría significar un intento de los disidentes de la cooperativa, para golpear la gestión de "Billy"?

"No lo sé, podría ser [que se busque afectar]. Hay que esperar a que regrese [Álavarez Cueva] y tome su postura".