Buffon, de 42 años renovaría por una temporada más con la Juventus

Gianluigi Buffon, el veterano portero de 42 años cuyo contrato con la Juventus acabaría en junio próximo, ha alcanzado un acuerdo para renovar hasta 2021 según el Corriere Della Sera, diario italiano.

El rotativo lo anunció de esta forma: "El futbol se ha detenido, pero Gigi Buffon continúa otra temporada, para escribir nuevos récords, para celebrar 25 años en el campo (en noviembre) y para impulsar aún más la idea del futuro.

El contrato con la Juve debía renovarse en estas semanas, junto con el del capitán Chiellini (que podría firmar hasta 2022), pero la emergencia dicta la agenda, 'hablaremos de ello cuando regrese una apariencia de normalidad'.

Pero las señales son claras. Y la situación que ha surgido aumenta el deseo de seguir jugando. "No renuncio porque estoy bien - explicó Gigi a la Juventus.tv -. Y para respetar los sueños que tuve de niño. A esa edad me hubiera encantado incluso si me hubieran dicho que me convertiría en portero de la Serie C ... ".

El sueño de Buffon prosigue a pesar de su edad: "No hace falta decirlo, por supuesto, porque el sueño de Buffon, tan pronto como se convirtió de un centrocampista en un portero, motivado por N'Kono en Italia en la década de 1990 , siempre ha sido convertirse en el mejor del mundo, no por presunción, sino por eso sana locura que sigue siendo su verdadero secreto.

Desde el día del famoso debut de 17 años en Parma-Milán 0-0, cuando le preguntaron sobre su relación con Lorenzo Buffon (primo de su padre) y cualquier consejo que recibió: 'No, no me dijo cómo se ve también porque, ni siquiera me pregunto cómo se hace. Si puedo, voy solo, de lo contrario es lo mismo, no hay problema ... ".