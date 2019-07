¡Chivas chamaqueadas! Filtran nuevo jersey del Rebaño

México.- Faltan cada vez menos días para el inicio del A2019 en la Liga MX, un torneo que los fans del futbol en México esperan no sólo por el arranque de sus equipos en dicho torneo si no porque muchas de las escuadras estrenan indumentarias para esta competencia. Pues los fans de Chivas no tuvieron que esperar más ya que la famosa tienda departamental Liverpool chamaqueó a los encargados de la mkt de los tapatíos y quemó el que será nuevo jersey del rebaño.

De inmediato causó polémica

Una vez que la imágen se coló ya causó polémica debido a que en la zona superior predomina el color azul en vez del tradicional rojiblanco, aunque este último y tradicional estilo aparece con las rayas a lo largo de la playera.