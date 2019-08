Con un pene falso, Mike Tyson evadía sanciones por uso de drogas

Hace unos días el jugador de basquetbol DJ Copper fue suspendido por un examen antidopaje en el que salió embarazado luego de que intentó dar positivo por sustancias prohibidas al entregar la orina de su esposa.

Pues bien. En su época como boxeador, Mike Tyson estuvo a punto de correr con la misma suerte pero lo evitó gracias a que su esposa lo aconsejó y mejor recurrió a la orina de sus hijos.

Tyson confesó en un programa de ESPN cómo saltaba los controles antidopajes.

Yo solía usar orina de mi esposa, ella me decía que iba a salir embarazado cuando salieran los resultados, entonces mejor usaba la orina de mi hijos", expresó.

El excampeón de los pesados dijo que su táctica para no ser descubierto era enseñar el pene, ya que este acto apenaba a los que vigilaban su examen.

"Usaba el 'whizzinator', el pene falso, a la mayoría de hombres, aunque seas gay, se sienten incómodos cuando les muestras el pene, así que les mostraba el pene y ellos (no me veían), me lo sacaba con la mano y me decían que lo hiciera yo solo", afirmó.

'IronMike' fue dos veces campeón mundial en la década de los 80s, además de convertirse en el boxeador más joven en conquistar el título de los pesados.