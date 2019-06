Confirman compra de Lobos BUAP; se convierten en Juárez FC

Juárez FC es nuevo equipo de la Liga MX. Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX confirmó la compra del conjunto licántropo, equipo que se convierte en Juárez FC.

La franquicia de Lobos BUAP queda congelada, por lo que no tendría actividad ni en el máximo circuito ni en el Ascenso MX.

El Ascenso en estos momentos quedará con 14 clubes, mientras que la Liga Mx seguirá con 19 tras el ascenso deportivo del Atlético de San Luis y la llegada de Juárez FC.

Entre los anuncios de Enrique Bonilla están los siguientes:

Anuncios de Enrique Bonilla

1. Oficial, Ciudad Juárez entra a la Liga MX, por los Lobos BUAP.

2. Juárez debe de cumplir con todos los requisitos que se pide, infraestructura y los equipos Sub 20, 17, 15 y femenil.

3. EL Ascenso se queda con catorce equipos, el certificado de Lobos queda en resguardo hasta que muestren un proyecto interesante.

4. En la temporada 19-20 no participará Lobos a pesar de que hayan anunciado que compraron la franquicia de Juárez.

5. Veracruz aún tiene adeudas en controversias y las debe de cumplir en tema y forma. No hay solicitudes de compra del club.

6. Las transferencias siguen. Lo que se eliminó fue el límite para hacer operaciones. Los agentes o promotores tendrán más trabajo para colocar jugadores o los jugadores deberán ir a tocar puertas, por eso se les dio el acceso a la Reunión.

En el tema de Alejandra de la Vega, la cabeza de los Bravos no aparece como dueña del Club Juárez, así que no hanría conflictos de intereses a pesar de que de la Vega trabajó en el gobierno del estado.