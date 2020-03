Cristiano Ronaldo se baja el sueldo por Covid-19

El Covid-19 arrasa con la economía de los clubes y la Juventus no es la excepción, por lo que el periódico italiano Tutto Sport asegura en su edición sabatina (28 de marzo 2020) que Cristiano Ronaldo aceptó un recorte de salario.

El exjugador del Real Madrid ya no percibirá los 4.5 millones de euros (5 millones de dólares) que le pagan por temporada y acordaron que ahora “solamente” reciba 3.8 millones de euros (4.2 mdd), en un gesto que si bien ayudará a la economía del club en este momento, no es definitiva, ya que trasciende que este bajón de sueldo de Ronaldo solamente es mientras dura la Serie A sin actividad y que los acuerdos económicos se respetarán cuando se regrese a la normalidad tras la pandemia de coronavirus.

La prima pagina di Tuttosport⤵️

��#CR7 dice sì. #Agnelli stop al Fair Play Uefa

��#Juve, taglio degli stipendi

Leggi le altre notizie su https://t.co/BU0AP3Svwv pic.twitter.com/UZMw4DxYZz — Tuttosport (@tuttosport) March 28, 2020

En Italia, la cifra de muertes relacionados con el virus superó los 9 mil, con 86 mil 500 contagios confirmados.

Para no olvidar a Cristiano Ronaldo, aquí sus mejores goles con la Juventus de Turín: