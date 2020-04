El niño que ganó 3 millones de dólares en los eSports

Ahora que el balón volverá a rodar, de forma virtual. Este viernes dará comienzo la eLIGA MX, un formato virtual, una réplica del torneo Clausura 2020, pero que se llevará a cabo desde de los hogares de los protagonistas de cada equipo del balompié nacional.

Con los eSports viviendo uno de sus mejores momentos, y el arranque de la eLiga MX a la vuelta de la esquina, recordamos a Kyle ‘Bugha’ Giersdorf, quien a sus 16 años consiguó ser el Campeón Mundial de Fortnite y ser acreedor de un premio de 3 millones de dólares, ¿qué harían ustedes con ese premio?

Fue el 28 de julio del 2019 cuando 'Bugha' derrotó a otros jugadores profesionales en el estadio de tenis Arthur Ashe de Nueva York.

“Las palabras no pueden explicarlo. Estoy muy feliz, todo lo que he hecho en la rutina ha valido la pena y es una locura”, dijo el joven que aún no cumple la mayoría de edad.

Ese día, la Copa del Mundo fue vista por más de un millón de espectadores según Twitch, YouTube y estadísticas de Fortnite. Así que ya lo sabes, en los videojuegos hay una nueva forma de volverse millonario, claro, dependiendo de tu talento.