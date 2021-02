Entrenadora del Pachuca hace fuerte crítica al arbitraje en México

La entrenadora del Pachuca Femenil, María Antonia Is, hizo una fuerte crítica al arbitraje de la Liga MX Femenil, luego de la derrota que sufrieron las Tuzas (1-0) ante las Pumas en La Cantera.

Si bien no restó valor a la victoria de las felinas, sí hizo un señalamiento en cuanto al arbitraje en el balompié femenino del México. La campeona del mundo con España Sub-17 en 2018, considera que los árbitros suelen interferir en la dirección del balón.

"Me estoy adaptando bastante bien. Quizás el tema de los arbitrajes que a veces me cuesta entenderlos, de verdad. Hasta en el posicionamiento lo tienen diferente; yo he hecho muchas capturas de pantalla cuando analizo nuestros partidos para ponérselos a las chicas y he visto muchas veces a los árbitros colocados interfiriendo una jugada y eso me llama mucho la atención, pero es algo muy habitual aquí", aseveró.

Is Piñera, quien llegó al conjunto hidalguense en diciembre de 2020, no culpa al arbitraje de los resultados que han obtenido, sólo quiso hacer el señalamiento.

"No me quiero meter con los árbitros, pero es algo diferente aquí, no sé por qué. Me llama la atención porque más de una vez hemos querido hacer una jugada y no hemos podido porque el árbitro está ahí en medio. Lo comento para que se pueda valorar esto. No estoy echando la culpa de los resultados, ni mucho menos. Sólo es algo a destacar", mencionó en conferencia de prensa.

Sobre el juego ante las auriazules, comentó que en la segunda mitad, el árbitro Martín Juárez no marcó dos claros pisotones dentro del área.

"En el segundo tiempo también hubo dos pisotones en el área muy claros, clarísimos, pero bueno, ya no quiero hablar más del arbitraje porque nos ha restado muchos puntos. No me voy a desgastar en eso", señaló.