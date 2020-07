Extorsionaron a Santos en Copa Libertadores 2014

Es bien sabido que los clubes mexicanos en su participación en la Copa Libertadores, fueron tratados de mala forma, como un invitado indeseado, y tuvieron que aguantar de todo.

Mauro Cejas, jugador argentino que militó en varios equipos del futbol mexicano, denunció que un árbitro uruguayo lo quiso extorsionar en un juego de Copa Libertadores.

Fue en la Libertadores del 2014, el Pitu militaba en ese entonces en Santos.

En entrevista al programa Oleada Deportiva en vivo, confesó el hecho:

"En la Copa pasaba de todo. Inclusive a mí, llegó que el árbitro que nos iba a dirigir, un uruguay quería plata, porque si no, no nos iba a cobrar esto... Yo lo hablo con Oswaldo Sánchez y le digo Oswaldo, tú sabes lo que es esta Copa... En pocas palabras te insinuaban a qué uno de los dirigentes le hagan una llamada para que llegaran a un arreglo, pero los dirigentes de Santos no se prestaron a eso, dijeron nosotros ganamos en la cancha".

Pero eso no es contra los mexicanos: "Es para todos. Tú vas a Brasil, y a ver gánale a Brasil. Una vez me tocó ir con Newell's Old Boy's íbamos perdiendo 2-0 con Goiás, empatamos a dos y se arma una trifulca en la tribuna, el árbitro detiene el juego 20 minutos, nos enfriamos y perdimos 4-2. Todo estaba armado por el árbitro".