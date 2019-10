FIFA 20 lanza carta especial de jugador del Pachuca

Desde el 27 de septiembre, Electronic Arts lanzó, oficialmente, el FIFA 20 y, como ya es costumbre, cada miércoles agrega una serie de cartas especiales premiando a los jugadores más destacados de la semana.

En la tercera entrega de esta dinámica, el videojuego (apto para Xbox One, PS4 y PC) incluyó al argentino Franco Jara, del Pachuca, con lo cual el FIFA 20 sumó dos semanas consecutivas contemplando a futbolistas de la Liga MX dentro de su prestigioso Team of the Week (TOTW).

¿Un @FrancoJara1988 de 81 en el #TOTW? �� ¡JALO! ��



A partir de ahora pueden reforzar su plantilla de Ultimate Team con el ‘Jinete’ ⚽️����#ElÚnicoEnMi�� https://t.co/J0xKMSUYJg — Club Pachuca (@Tuzos) October 2, 2019

Codeándose con gente de la Premier League, Bundesliga, Serie A y la Liga de España, Jara fue inscrito como uno de los suplentes. Con esta carta especial, el de los Tuzos pasó de un promedio de 75 a 81. Su costo va de las 10 mil a las 13 mil monedas, dependiendo de la consola que uses.

Entre las mejores cartas de esta semana, el juego de EA Sports puso en el mercado al extremo argelino Riyad Mahrez. El hombre del Manchester City ahora ostenta una valoración de 86, dos puntos más que su carta original, con mejorías notables, sobre todo, en su precisión de pases y tiros a puerta. Su valor oscila entre las 180 mil y 300 mil monedas.