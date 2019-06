Familiares de la pareja que perdió la vida exigen justicia contra Joao Maleck

Los familiares de Alejandro Castro Martínez y María Fernanda Álvarez, víctimas del accidente de tránsito en Zapopan de ayer, aseguraron que no se darán por vencidos hasta que la justicia se aplique en Joao Maleck, presunto conductor del vehículo que impactó con la pareja.

“El Ministerio Público da los resultados del peritaje del presunto culpable de los análisis del peritaje, por el momento no se puede confirmar todavía pero es un homicidio doloso, pero vamos a estar haciendo y ejerciendo presión para que esta persona [Maleck] no salga tan fácil pues no se vale que por una imprudencia haya cobrado la vida de dos personas inocentes”, dijo Ernesto Martínez Landa, primo de Alejandro.

“Él [Castro Martínez] era licenciado en pedagogía, él trabajaba en global gas como director de desarrollo organizacional. Era una persona que siempre te regalaba una gran sonrisa y siempre estaba haciendo bromas. Hasta ahorita todavía no puedo la noticia, ellos se conocieron hace casi dos años cuando ambos trabajaban para la empresa sello rojo ella era becaria y el encargado del área de capacitación ahí fue donde se conocieron y empezó su relación”.

Desde temprano @Trafico_ZMG esta transmitiendo la noticia, NO SE DEJEN ENGAÑAR #JOAOMALICKCULPABLE NO LO QUIERAN INCRUBIR. ESE CARBÓN ACABO CON MI PRIMA Y SU PROMETIDO EL DIA DE SU BODA pic.twitter.com/Qa9h5wTBpc — Cesar Peña (@cesarpprr18) June 23, 2019

Los familiares de las víctimas están a la espera que la Fiscalía del Estado, pueda reunir todas las pruebas para que Maleck sea encontrado culpable.

Por el momento, el futbolista se encuentra detenido en el Ministerio Público, donde se le realizaron diferentes exámenes para determinar si estaba en condiciones óptimas para conducir al momento del percance, según un comunicado de la Fiscalía General de Jalisco.