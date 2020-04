Fase 3 del Covid-19: ¿Cómo afecta al deporte?

El Gobierno Mexicano ha anunciado que se inició la Fase 3 de la pandemia del Covid-19 o coronavirus y el deporte en México no puede abstraerse a esto. Las diversas ligas profesionales o eventos deportivos programados para los próximos meses, seguramente seguirán suspendidos al momento o próximamente cancelados.

"Queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de Covid, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones", señaló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

En la fase 3, se habla que el contagio ya suma los miles en las zonas geográficas más habitadas del país, por eso las medidas de prevención, que serán anunciadas mucho más tarde, serán más drásticas.

En el deporte no a nivel profesional, sería lo siguiente: No realizar deportes al aire libre, lo que significa no salir a correr o andar en bicicleta en parques.

Los clubes profesionales de los diferentes deportes que se realizan en México ya han actuado en este tenor. Desde que se suspendió el campeonato, los equipo suspendieron los entrenamientos en los clubes, o instalaciones, las cuales se encuentran cerradas. Los trabajos físicos se realizan a larga distancia, con rutinas personalizadas o con conexiones grupales para realizar ejercicios.

El regreso a las actividades en cancha no tiene fecha, aunque los federativos trabajan en opciones para abrir la actividad.

LIGA MX

Hay reuniones constantes con la Secretaría de Salud en busca de saber cuándo se podría regresar a la actividad. Se ha la de julio, máximo agosto para la vuelta a los estadios aunque sea a puerta cerrada.

LMB

La Liga Mexicana de Beisbol anunció que la temporada no arrancará el 11 de mayo como se tenía previsto. Todo está pospuesto hasta nuevo aviso.

"La toma de decisiones de la LMB reside en su plena autonomía, misma que velará por los intereses de sus peloteros, umpires, patrocinadores, socios comerciales e institucionales, por supuesto su Asamblea y todos los colaboradores que forman parte directa o indirecta de nuestro circuito”, dijo Horacio de la Vega, presidente del organismo.

LNBP

La Liga Nacional de Baloncesto Profesional espera regresar en agosto, y no en septiembre, se quiere acabar la temporada en el 2020, aunque el calendario depende de cuántos equipos participen en el torneo.

MARATÓN

Con esta acción, todo hace suponer que tarde o temprano vendrá la cancelación del Maratón Internacional de la Ciudad de México, además dela Media Maratón.