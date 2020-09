Gerardo Martino sabía que Messi podía echarlo del Barcelona

Andoni Zubizarreta, exportero y exdirector deportivo del Barcelona, confesó en una charla con el diario El País de España que Gerardo Martino, hoy técnico de la Selección Nacional Mexicana, en su época como entrenar del equipo culé sabía que tenía que gestionar muy bien su relación con Lionel Messi para mantenerse en el equipo.

Zubizarreta fue entrevistado por Vicente del Bosque exjugador y exentrenador del Real Madrid y hablaron sobre la gestión del vestuario.

Del Bosque comentó: "Si esos grandes jugadores no se alinean un poco con el entrenador, el problema comienza a ser muy jorobado para los técnicos". A lo que Zubizarreta contestó: "Eso depende de la generosidad del jugador con su equipo, con su entrenador. El Tata Martino, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: 'Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé'”.

Y fue más allá con el ejemplo: "Cuando ves el documental de Michael Jordan [The Last Dance] y le escuchas hablar de cómo vetaron entre él, Larry Bird y compañía a Isaiah Thomas, que era el mejor base que había entonces en la NBA, pero ellos decidieron que no iba al Dream Team de los Juegos del 92, ves a esos personajes competitivos en todo. No son elementos fáciles. Al final pienso que tenemos miedo, respeto a la competición. Tú lo habrás sentido, por ejemplo, en la final del Mundial. Carlos Parreira, que fue campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos 94, nos contaba cuando estaba en el Valencia que el día de la final él mandó a toda su familia fuera de Brasil. Se habían mudado fuera. Pensó que si ganaban, muy bien, pero si perdían contra Italia no sabía lo que podía pasar. En ese límite en el que se vive, tener una cabeza normal es muy complicado. Son gente que tienen cabezas complejas, muy difíciles de entender, aunque luego en el tú a tú son más fáciles, pero no son fáciles de encontrarlos en el tú a tú".

Martino estuvo en el Barcelona de 2013 a 2014 donde no ganó un solo título y siempre se habló de que su relación no fue la más cercana posible.