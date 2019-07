Giovani dos Santos se va de paseo, no jugará ante los Tigres y no iniciará la Liga

Desde que pone un pie en la cancha alterna del Dignity Health Sports Park, Giovani dos Santos es el objetivo de todos los lentes de cámaras. El chico lo sabe, y lo disfruta; sin embargo, hay un lado que no desea mostrar más, el de las lesiones.

Su llegada al América es la principal atracción, eso no quiere decir que deban precipitar su debut. Miguel Herrera confirmó que su refuerzo “bomba” ni siquiera saldrá a la banca esta noche. De hecho, no estará listo para el debut liguero, ante el Monterrey; no disputa un partido oficial desde octubre.

Pese a que no tuvo contratiempos en su despegue con el Barcelona, Dos Santos ha padecido justo con equipos relevantes. En Inglaterra (2008-2012), con el Tottenham no logró hacerse de un lugar. Causó baja en 17 compromisos, mientras que en España, con el Villarreal, pasó tres periodos entre algodones, por rotura en los isquiotibiales; 16 cotejos sin aparecer en total.

Con el Galaxy de Los Ángeles en 20 ocasiones resintió viejas dolencias, luego de su arribo en 2015 a la MLS. “Gio no está todavía”, advirtió el Piojo.

Te puede interesar: Iker Casillas se retira... Por el momento