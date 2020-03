Gobierno de Tokio se aferra a sus Juegos Olímpicos

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, habló después de que la Organización Mundial de la Salud calificara el virus de propagación como una "pandemia", una decisión casi segura que afectará a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"No puedo decir que no habrá un impacto", dijo. "Pero creo que la cancelación es imposible."

La realidad para Koike y los organizadores japoneses es que cualquier decisión de cancelar o continuar con la apertura del 24 de julio recae en última instancia en el Comité Olímpico Internacional con sede en Suiza.

El año pasado, Koike se opuso vehementemente a trasladar el maratón olímpico de Tokio a Sapporo. El presidente del COI, Thomas Bach, apoyó la medida y ganó.

El COI y los organizadores locales dicen que los juegos se abrirán según lo previsto en cuatro meses y 1/2. Probablemente deba tomarse una decisión irrevocable a finales de mayo o principios de junio dando a 11.000 atletas olímpicos tiempo para planificar, espacio de televisión para configurar y patrocinadores suficiente aviso para activar los programas de publicidad.

Por supuesto, se consultará a la OMS. También lo harán los organismos internacionales de radiodifusión y patrocinadores, y cientos de abogados.

El contrato de la ciudad anfitriona, firmado entre el COI y la ciudad de Tokio y el Comité Olímpico Japonés, da al COI una influencia. Tiene derecho a terminar debido a "un estado de guerra, desorden civil, boicot... o si el COI tiene motivos razonables para creer, a su entera discreción, que la seguridad de los participantes en los juegos se vería seriamente amenazada o comprometida por cualquier motivo."

Una casa de apuestas irlandesa el jueves estaba mostrando cuotas favoreciendo una cancelación: 1-3 los juegos no se abrirán como estaba previsto, y 2-1 lo harán.

"Ahora no hay un plan para cambiar nuestros planes", dijo el miércoles el presidente del comité organizador de Tokio, Yoshiro Mori. "Este es un momento importante para que el comité organizador se mantenga firme. Me doy cuenta de que son problemas complejos. Pero eso no debería detenerlo todo".

Para la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus solo causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, incluida la neumonía.

La gran mayoría de las personas se recuperan del nuevo virus. Según la OMS, las personas con enfermedad leve se recuperan en unas dos semanas, mientras que las personas con enfermedades más graves pueden tardar de tres a seis semanas en recuperarse. En China continental, donde el virus explotó por primera vez, se han diagnosticado más de 80 mil. personas y más de 58 mil se han recuperado hasta ahora.