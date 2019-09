Gustavo Matosas es presentado como nuevo técnico del San Luis

Una semana después de dejar a la Selección de Costa Rica, el técnico Gustavo Matosas fue presentado oficialmente en el Atlético de San Luis.

El estratega uruguayo declaró que “era aburrido” entrenar a un representativo nacional y que buscaría un nuevo proyecto.

Esas fueron las explicaciones de Matosas para cambiar de rumbo y regresar a la Liga MX, en donde ya tiene amplia experiencia tras sus estadías en Querétaro, León, América y Atlas.

Me llenó de ilusión, proyecto donde tengo el apoyo total. A mi llegada a San Luis vi que lo que me dijo es cierto, cuando vi la estructura y el apoyo que se me iba a brindar, eso me dio mucha confianza", declaró Matosas.