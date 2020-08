Iker Casillas anunció su retiro del futbol

Aunque hace más de un año el portero campeón del mundo con España en 2010, Iker Casillas y multiganador con el Real Madrid había dejado las canchas cuando sufrió un infarto en pleno entrenamiento con el Porto, ahora lo hizo oficial.

"Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as", escribió en su cuenta de Twitter el portero donde publicó un largo comunicado, resumiendo su carrera y sus logros, agradeciendo a toda la gente que lo rodeó...

"Hoy es uno de los días más importantes y, a la vez más difíciles, de mi vida deportiva: ha llegado el momento de decir adiós.

Mi recorrido el mundo del futbol empezó hace 30 años, ha sido un camino largo y, como todo camino, ha tenido momentos buenos y menos buenos, alegrías, pero también tristezas. En este momento de mi vida, y con perspectiva, puedo decir sin lugar a duda que ha merecido la pena, he tenido la gran suerte de poder dedicarme profesionalmente a lo que me apasiona, me llena y me hace feliz: EL FÚTBOL".

El mundo del futbol ha reaccionado a su adiós.

El Real Madrid ha mandado un comunicado en donde recuerda todo lo que le dio Casillas nombrándolo "el mejor portero en la historia" del equipo. Compañeros como Sergio Ramos, Casemiro, se han manifestado en redes sociales, rivales como Andrés Iniesta le han reconocido su valía y hasta enemigos como Arbeloa le han dado por lo menos un retwett, a su adiós.

Casillas hace algunos meses anunció que competiría por la presidencia de la Real Federación de Futbol de España,pero al final declinó porque no había condiciones para realizar una elección justa.