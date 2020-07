Jonathan Orozco tuvo que comprar su número en Xolos

Jonathan Orozco no llegaba a Tijuana, si no portaba el número 1 en su espalda. Pero en los Xolos, el número 1 está destinado para el dueño del club Jorgealberto Hank, que no se lo deja a nadie. Así que para que la operación se cerrara, Orozco tuvo que comprarle el número al directivo.

Jonathan Orozco confesó que tuvo que pagar para jugar con ese número, el cual siempre lo ha llevado en su carrera. “Hablé con Jorgealberto y me decía lo que todo el mundo sabe, que el 1 es su número.

Le comenté que yo siempre he jugado con el 1 desde los 19 años que subí a Primera División. No nada más porque el portero siempre lo es, sino porque a mí me gusta demostrar que lo soy”, dijo en entrevista al diario ONCE.

La contestación de Hank fue la siguiente: “Tuve que comprar el número, la verdad. Me dijo: ‘sabes qué, vale tanto’, y dije: ‘va’. No me veía con otro número”. Al final, mencionó en la entrevista, “llegamos a una muy buena decisión en ese aspecto, muy benéfica para todos”.

El portero no quiso decir cuánto le costó llevar el 1 en su espalda: “No puedo decir eso, pero me costó mucho dinero, pero lo vale, vale cada centavo el tener el número uno.

No podía jugar con otro número, ni siquiera pensé en usar otro, ni el 28 porque es el día que nació mi hijo, o el 30 porque es el día de mi esposa o el 12 porque es mi cumpleaños. Nunca pensé en otro número, yo soy el uno y siempre voy a ser el uno, y si no puedo ser el uno, entonces buscaré donde serlo”.