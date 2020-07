'La Liga MX volvió en el peor momento', advierte especialista

El balón ya rueda. Los jugadores ya corren, ya compiten, ya pelean por gloria, por puntos, por victorias. Pero la realidad es que la pandemia está muy lejos de ser controlada, de ser cosa del pasado.

Hoy, el Covid-19 está más presente que nunca en el futbol mexicano, y cada día gana ventaja sobre los clubes, que no saben con qué jugadores podrán contar, ya no para cada juego, sino simplemente para cada entrenamiento.

“Haber reanudado el torneo de futbol es un riesgo muy alto. Vamos a entrar en agosto en el peor momento de la pandemia y cualquier cosa que se haga, en cualquier aspecto de la vida cotidiana, es demasiado pronto para hacerlo”, asegura la doctora Laurie Ann Ximénez, encargada del laboratorio de genética de la UNAM, doctora en ciencias médicas y especialista en microbiología egresada de Harvard.

Ante la ola de positivos que se han dado en la última semana en el futbol mexicano, lo que orilló al aplazamiento de dos juegos en apenas la Jornada 1 del Guardianes 2020, la doctora Ximénez menciona en forma enfática que esto no tiene culpables directos, es cuestión de que las estrategias para controlar la enfermedad, han fallado.

“No podemos decir que hay irresponsabilidad de alguna de las partes, de los deportistas, quizá al inicio sí con las fiestas y todo lo que no se hacía, pero hoy no. Hoy, a pesar de que estés encerrado te puede llegar, con el repartidor de pizza, con el que venga a reparar algo. La carga viral comunitaria es muy grande.

Los jugadores pueden llevar todas las normas posibles en su club, en los estadios, pero tienen una vida fuera, en el mundo real, y repito, es riesgoso estar fuera porque las autoridades mexicanas han hecho tarea sólo de mitigación, no de control y dispersión. Si se hubiera hecho esto desde el inicio, a estas alturas se podría tener hasta gente en los estadios, en algún porcentaje”.

Según su punto de vista, sus estudios realizados, “todas y cada una de las muertes pudieron ser prevenibles. La última declaración de nuestro presidente [Andrés Manuel López Obrador] sobre el uso del cubrebocas, donde lo desestima y se burla de él, fue el colmo y sí, es claro que los jugadores están en alto riesgo”.

Por eso es importante, manifiesta la doctora Ximénez, que los agentes públicos dentro del futbol den el buen ejemplo, y no como lo han hecho algunos técnicos, llámese Miguel Herrera, Ricardo Ferretti, entre otros, quienes se negaron a usar el cubrebocas, o lo usan de mala forma.

“La gente a estas alturas, todavía, no sabe quién es el doctor Hugo López Gatell [subsecretario de salud]), pero sí sabe quién es el técnico de este o aquel equipo y siguen sus acciones. Si lo criticaron y le dijeron de todo, está muy bien. Si no lo oyen gritar por usar cubrebocas, que se compre un megáfono, pero que use el cubrebocas”.

Hay que entender que la sociedad mexicana, “abrió por necesidad, porque la economía no podía estar cerrada, y cuando el gobierno no controla esto entra la desventaja… Ojalá no tengamos que lamentar nada más, pero el riesgo es grande, eso es claro, y es para toda la sociedad”.